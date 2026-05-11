Fahmi propose de réduire de 50% le budget de la présidence pour financer le transport public

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0 0 11 mai 2026 2026-05-11T16:07:00+02:00 Modifier ce post

Fahmi propose de réduire de 50% le budget de la présidence pour financer le transport public. Pour financer cette mesure, Fahmi propose de subventionn

Fahmi propose de réduire de 50% le budget de la présidence pour financer le transport public


Fahmi propose de réduire de 50% le budget de la présidence pour financer le transport public

Face à la hausse des prix de l’essence et du gasoil, l’ancien député Fahmi Saïd Ibrahim propose plusieurs destinées à réorganiser le secteur du transport en commun.

Dans une vidéo devenu virale sur les réseaux sociaux, l’ancien ministre d’État a présenté 4 propositions pour faire face à la crise du transport et mieux encadrer la profession de taximan :

  • attribuer un un numéro unique pour chaque taxi ;
  • une couleur spécifique pour tous les taxis ;
  • une fiche technique obligatoire pour tous les taxis ;
  • la création de stations-service dans toutes les îles, qui ne vendraient l’essence et le gasoil qu’aux taxis, à un prix inférieur de 50 % à celui du marché.

Pour financer cette mesure, Fahmi propose de subventionner le carburant en réduisant de 50 % le budget de fonctionnement de la présidence, qui passerait de 6 milliards à 3 milliards.

L’ancien candidat à l’élection présidentielle estime que seule cette mesure pourra empêcher les Comoriens de consacrer 40 à 50 % de leur salaire aux frais de transport.

Ali Mbae, journaliste

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