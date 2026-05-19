Crise du carburant aux Comores : arbitrage présidentiel et silence du parti JUWA. Ces contestations me paraissent légitimes. Mais je reconnais égaleme

Crise du carburant aux Comores : arbitrage présidentiel et silence du parti JUWA







Quand les décisions publiques me paraissent injustes ou déconnectées des réalités du peuple, je considère qu'il est normal de les critiquer. Et je ne m'en prive pas ! Quand les décisions publiques me paraissent injustes ou déconnectées des réalités du peuple, je considère qu'il est normal de les critiquer. Et je ne m'en prive pas !





La critique fait partie de la vie démocratique. Mais cette exigence doit aller dans les deux sens : lorsque des décisions justes sont prises, je pense qu'il faut aussi avoir l'honnêteté intellectuelle de le reconnaître.





La crise autour de la hausse des prix du carburant en Union des Comores illustre parfaitement cette réalité. Face à une mesure largement contestée et à une colère sociale grandissante, j'ai vu de nombreux citoyens exprimer leur incompréhension et leur inquiétude.





Ces contestations me paraissent légitimes. Mais je reconnais également que l'intervention du président Azali Assoumani pour faire retirer l'arrêté contesté a permis d'éviter une aggravation des tensions et de préserver la stabilité du pays.





Cette décision a pris une dimension politique encore plus forte dans un contexte où une partie de l'opinion publique estimait que le véritable centre de pouvoir s'était déplacé vers le Secrétariat général du gouvernement, autour de Nour El Fath Azali.





En intervenant personnellement pour trancher sur une question aussi sensible, le Chef de l'Etat a rappelé une réalité essentielle: dans une République, le dernier mot appartient à celui qui porte la responsabilité devant la nation. Cette reprise en main a été perçue par beaucoup comme un signal rassurant, celui d'un pouvoir capable d'écouter, d'arbitrer et de corriger une décision devenue explosive.





Critiquer quand cela ne va pas semble nécessaire. Mais reconnaître ce qui va l'est tout autant. C'est aussi cela, la cohérence et la crédibilité dans le débat public. Au-delà de cette décision, je crois qu'il faut le dire clairement, aucun individu, aussi puissant soit-il, ne peut s'épanouir durablement dans un pays traversé par l'instabilité et le désordre. La paix sociale et la stabilité restent les fondations essentielles de toute prospérité.





Je ne peux qu'espérer que cette décision responsable du Chef de l'Etat marque le début d'une gouvernance davantage à l'écoute de la population et de ses doléances, dans l'intérêt de la paix sociale et de la sauvegarde de la cohésion nationale qui ont toujours caractérisé notre pays.

Ce dernier ne peut pas se permettre le luxe d'une crise sociale de grande ampleur, venant s'ajouter à la crise économique et aux difficultés persistantes en matière d'infrastructures que nous peinons à endiguer.





Dans ce paysage politique, j'ai également été frappé par le silence du parti JUWA. Se revendiquant pourtant proche des préoccupations populaires, j'attendais une prise de position claire face à une mesure aussi sensible socialement. Que nenni !







Enfin, une pensée émue va aux personnes blessées et arrêtées à l'occasion des différentes manifestations, et notamment aux deux victimes décédés à Anjouan. J'adresse à leurs familles et à leurs proches mes sincères condoléances et toute ma compassion dans cette épreuve douloureuse. Enfin, une pensée émue va aux personnes blessées et arrêtées à l'occasion des différentes manifestations, et notamment aux deux victimes décédés à Anjouan. J'adresse à leurs familles et à leurs proches mes sincères condoléances et toute ma compassion dans cette épreuve douloureuse.





Said Omar Badaoui