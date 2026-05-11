Crise des hydrocarbures : les 10 mesures d'urgence de NYK pour protéger la population et stabiliser l'économie. Mise en œuvre immédiate d’une baisse.

Crise des hydrocarbures : les 10 mesures d'urgence de NYK pour protéger la population et stabiliser l'économie





Communiqué officiel / Naribarikishe Yi Komori







Face à la hausse brutale des produits pétroliers et à la grève des transports qui paralysent l’activité économique nationale, Naribarikishe yi Komori (NYK) constate avec gravité les défaillances du pouvoir exécutif dans l’anticipation, la régulation et la gestion de cette crise. Face à la hausse brutale des produits pétroliers et à la grève des transports qui paralysent l’activité économique nationale, Naribarikishe yi Komori (NYK) constate avec gravité les défaillances du pouvoir exécutif dans l’anticipation, la régulation et la gestion de cette crise.





Cette situation révèle une insuffisance manifeste de pilotage stratégique, alors même que l’accès à l’énergie constitue un pilier fondamental de la continuité économique, du service public et de la cohésion sociale. Conformément aux principes de responsabilité publique, de protection des citoyens et de régulation des marchés, l’État a l’obligation d’agir de manière immédiate, proportionnée et transparente.





La flambée des carburants ne saurait entraîner, par effet domino, une dégradation généralisée du pouvoir d’achat, une inflation incontrôlée des biens essentiels et une désorganisation durable des services vitaux. À ce titre, NYK appelle à l’activation de mesures exceptionnelles fondées sur l’intérêt général, la justice sociale et la soutenabilité économique.





Dans ce contexte d’urgence nationale, Naribarikishe yi Komori propose un plan structuré en dix mesures opérationnelles :





1. Mise en œuvre immédiate d’une baisse temporaire et encadrée des taxes sur les carburants, conformément aux leviers fiscaux mobilisables en période de crise, afin de contenir les prix à la pompe.





2. Instauration d’un mécanisme de subvention ciblée au profit des transports publics, conditionné à un plafonnement des tarifs pour les usagers.





3. Création d’un fonds d’urgence sectoriel destiné aux transporteurs, juridiquement encadré et limité dans le temps, afin de compenser partiellement les surcoûts liés au carburant.





4. Adoption d’un arrêté de gel temporaire des tarifs sur les lignes prioritaires (scolaires, sanitaires, administratives et interurbaines stratégiques).





5. Ouverture sans délai d’un dialogue national structuré, incluant syndicats, organisations professionnelles, associations de consommateurs et autorités publiques, sous l’égide d’une médiation officielle.





6. Renforcement des dispositifs de contrôle des prix des produits de première nécessité, avec sanctions effectives en cas de spéculation, conformément aux règles de protection du consommateur.





7. Allègement exceptionnel des charges fiscales et parafiscales pesant sur les petits opérateurs économiques directement impactés par la crise.





8. Réduire immédiatement les dépenses publiques non prioritaires est une exigence de responsabilité budgétaire. Cette démarche doit s’accompagner d’une contribution exceptionnelle des hauts responsables publics et des dirigeants d’entreprises publiques : baisse des rémunérations, suppression des avantages injustifiés et limitation stricte des déplacements non essentiels.





Dans un contexte d’efforts collectifs, l’exemplarité des décideurs est indispensable. La crédibilité de l’action publique repose sur une répartition équitable des sacrifices, en commençant par ceux qui exercent le pouvoir





9. Mise en place d’un comité de suivi indépendant et transparent, associant État, acteurs économiques et société civile, chargé d’évaluer l’application et l’efficacité des mesures.





10. Accélération d’une stratégie nationale de transition énergétique, intégrant le développement des énergies renouvelables, la diversification des sources d’approvisionnement et la constitution de réserves stratégiques conformément aux standards internationaux de sécurité énergétique.





Naribarikishe yi Komori souligne que ces mesures relèvent non d’un choix politique opportuniste, mais d’un socle minimal d’intervention publique destiné à prévenir une crise sociale majeure et une déstabilisation durable de l’économie nationale.





La population ne peut être tenue pour variable d’ajustement d’une gouvernance défaillante. La protection du pouvoir d’achat, la continuité des services essentiels et la stabilité économique constituent des obligations fondamentales de l’État.





En conséquence, NYK appelle le gouvernement à agir sans délai, dans le respect des principes de légalité, de transparence et de responsabilité. Gouverner ne consiste pas à subir les crises, mais à les anticiper, les encadrer et en atténuer les effets au bénéfice de la Nation.





Le Bureau politique

Mutsamudu, le 11 mai 2026