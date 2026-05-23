Combien de femmes devront encore mourir avant que la justice ne soit appliquée ? Aujourd’hui, c’est Naicha M’madi Abdou, 22 ans, originaire de Foumbou

Combien de femmes devront encore mourir avant que la justice ne soit appliquée ?







De l’affaire Abdelaziz Fekkak, cet homme d’origine marocaine devenu aujourd’hui le doyen de la prison de Moroni après avoir atrocement assassiné en novembre 2005 son épouse Fouzia Taïnamoro en la découpant en morceaux devant leur nourrisson, à l’affaire Mikiro, ce chauffeur sans scrupule qui a ôté la vie à sa cliente Hikima Ahamada, fille de Mbéni, au début de l’année 2025… voici que notre pays replonge une nouvelle fois dans l’horreur. De l’affaire Abdelaziz Fekkak, cet homme d’origine marocaine devenu aujourd’hui le doyen de la prison de Moroni après avoir atrocement assassiné en novembre 2005 son épouse Fouzia Taïnamoro en la découpant en morceaux devant leur nourrisson, à l’affaire Mikiro, ce chauffeur sans scrupule qui a ôté la vie à sa cliente Hikima Ahamada, fille de Mbéni, au début de l’année 2025… voici que notre pays replonge une nouvelle fois dans l’horreur.





Aujourd’hui, c’est Naicha M’madi Abdou, 22 ans, originaire de Foumbouni, qui a été sauvagement assassinée à Dzahadjou, dans le Mbadjini. Parmi le meurtrier présumé, un jeune homme apatride, né et grandi à Mayotte avant d’en être expulsé.





Encore une femme morte. Encore une famille détruite. Encore une nation choquée. Et toujours les mêmes questions.





Jusqu’à quand ?





Aux Comores, la peine de mort existe bel et bien dans notre arsenal juridique. Elle est prononcée par les juges dans les affaires les plus graves. Pourtant, depuis 1996, aucune exécution n’a été appliquée. Toutes les condamnations finissent automatiquement commuées en prison à perpétuité.





Pourquoi ?





Pourquoi continuer à prononcer des peines que l’État refuse d’exécuter ? Pourquoi demander justice au nom du peuple si cette justice reste inachevée ? Pourquoi les familles des victimes devraient-elles enterrer leurs morts pendant que les assassins, eux, continuent de respirer, de manger et de vivre ?





Le peuple comorien est fatigué. Fatigué de pleurer ses filles. Fatigué d’assister à la banalisation de l’horreur. Fatigué de voir l’impunité s’installer dans les consciences.





Car oui, lorsque les crimes les plus monstrueux ne reçoivent jamais l’application réelle des peines prévues par la loi, un sentiment d’injustice grandit dans toute la société.





Personne ne se réjouit de la mort d’un homme. Mais lorsqu’un individu choisit délibérément d’arracher la vie d’un innocent avec une barbarie indescriptible, il rompt lui-même le pacte humain qui fonde toute société.





La justice ne doit pas être une mise en scène. Elle doit être crédible et dissuasive. Elle doit surtout être appliquée.





Aujourd’hui, une grande partie de l’opinion publique comorienne réclame que l’État assume enfin ses responsabilités et applique les décisions de justice rendues au nom du peuple.





Le débat sur la peine capitale n’est pas un débat abstrait importé de l’étranger. C’est désormais une question profondément nationale, née du sang versé de nos femmes, de nos sœurs et de nos filles.





Le gouvernement comorien ne pourra pas éternellement rester silencieux face à la colère populaire et à la multiplication de ces crimes atroces.





Combien de Naicha faudra-t-il encore ? Combien de Hikima ? Combien de Fouzia ? Et quelle sera la prochaine ? Où et à quelle heure ?





L’heure est venue pour l’État de choisir : soit maintenir une loi qu’il applique réellement, soit avoir le courage politique de l’abolir officiellement au prix de la grogne populaire.





Mais continuer à condamner à mort sans jamais exécuter revient à entretenir une justice incohérente qui nourrit frustration, colère et défiance.





Abdoulatuf Bacar