Arrivée d'un bateau au port de Moroni avec 14 000 tonnes de produits pétroliers

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0 0 05 mai 2026 2026-05-05T10:08:00+02:00 Modifier ce post

Arrivée d'un bateau au port de Moroni avec 14 000 tonnes de produits pétroliers. C’est aux alentours de la mi-journée que les manœuvres d’approche son

Approvisionnement énergétique : Le pétrolier TM HAI HA 818 est à quai à Moroni


Arrivée d'un bateau au port de Moroni avec 14 000 tonnes de produits pétroliers

Les opérations de déchargement ont débuté ce jour au port de Moroni après l’accostage du pétrolier TM HAI HA 818. Avec 14 000 tonnes de produits pétroliers à son bord, l’arrivée de ce navire vient augmenter les stocks et donner au pays une marge de sécurité.

C’est aux alentours de la mi-journée que les manœuvres d’approche sont terminées. Une fois le statut "All made fast" confirmé par les autorités portuaires, les équipes techniques ont pris le relais pour sécuriser le périmètre de pompage.

Le TM HAI HA 818 ne transporte pas une cargaison uniforme. Ses cuves contiennent un total de 14 000 tonnes réparties en trois types de produits distincts (du gasoil, de l'essence et du kérosène).

HaYba Jumla Digital African Voice From Moroni

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