Anjouan : Le président Azali a présenté ses condoléances aux familles endeuillées de Mpagé. Dans leurs différentes interventions, les habitants de Mpa

Azali Assoumani à Ndzuani : Condoléances et solidarité aux familles endeuillées de Mpagé







Le Président de l’Union des Comores, Azali Assoumani, est arrivé à Ndzuani dans l’après-midi de ce mercredi 27 mai 2026. À son arrivée, le Chef de l’État a été accueilli par le Gouverneur de l’île de Ndzuani, Dr Zaidou Youssouf, entouré de plusieurs autorités insulaires, notables, femmes, hommes et jeunes venus lui souhaiter la bienvenue. Le Président de l’Union des Comores, Azali Assoumani, est arrivé à Ndzuani dans l’après-midi de ce mercredi 27 mai 2026. À son arrivée, le Chef de l’État a été accueilli par le Gouverneur de l’île de Ndzuani, Dr Zaidou Youssouf, entouré de plusieurs autorités insulaires, notables, femmes, hommes et jeunes venus lui souhaiter la bienvenue.





À peine arrivé, le Président s’est rendu à Mjimviya Mpagé accompagné d’une forte délégation afin de présenter ses condoléances aux familles endeuillées après le décès des deux jeunes de Mpagé, survenu récemment lors des mouvements de manifestation contre la hausse des produits pétroliers.





Dans leurs différentes interventions, les habitants de Mpagé ont salué ce geste de compassion et de solidarité du Chef de l’État envers les familles touchées par ce drame.





Nadhuifou Houmadi