Analyse politique du discours du Président Azali Assoumani du 5 mai 2026







Le discours adressé à la Nation par le Président Azali Assoumani, le 5 mai 2026, s’inscrit dans un contexte international extrêmement tendu, marqué par une crise énergétique mondiale provoquée par les tensions géopolitiques au Moyen-Orient. Dans cet exercice de communication politique, le Chef de l’État a fait le choix de la vérité, du courage politique et de la responsabilité gouvernementale. Le discours adressé à la Nation par le Président Azali Assoumani, le 5 mai 2026, s’inscrit dans un contexte international extrêmement tendu, marqué par une crise énergétique mondiale provoquée par les tensions géopolitiques au Moyen-Orient. Dans cet exercice de communication politique, le Chef de l’État a fait le choix de la vérité, du courage politique et de la responsabilité gouvernementale.





En prenant directement la parole devant les Comoriens, le Président de la République a assumé pleinement son rôle de garant des institutions et de protecteur de l’intérêt supérieur de la Nation. Dès les premières minutes de son allocution, le ton adopté traduit une volonté de transparence et de pédagogie face à une situation économique dont les origines dépassent largement le cadre national.





Le Président a méthodiquement expliqué les conséquences de la guerre opposant l’Iran, les États-Unis et Israël, notamment la fermeture du détroit d’Ormuz, principal corridor énergétique mondial. Cette contextualisation était politiquement essentielle. Elle permet de rappeler que la hausse des hydrocarbures n’est ni une décision arbitraire ni une crise interne, mais bien la conséquence directe d’un bouleversement géostratégique mondial qui affecte l’ensemble des économies dépendantes des importations pétrolières.





À travers ce discours, Al imam Azali Assoumani adopte une posture de chef d’État lucide, refusant le populisme et privilégiant la responsabilité. L’annonce de l’ajustement des prix des hydrocarbures constitue sans doute l’un des passages les plus sensibles de cette allocution. Pourtant, loin d’esquiver les difficultés, le Président reconnaît explicitement l’impact que cette mesure aura sur le pouvoir d’achat des ménages et sur les activités économiques. Cette reconnaissance publique de la souffrance sociale renforce la crédibilité du discours présidentiel et traduit une certaine proximité avec les réalités vécues par la population.





Politiquement, ce discours marque également un tournant important dans la gouvernance de crise. Le Président ne s’est pas contenté de justifier une décision économique difficile ; il a aussi présenté les mécanismes de protection que l’État entend mettre en œuvre pour amortir le choc. Les annonces relatives au plan d’accompagnement, au contrôle des prix, à la lutte contre la spéculation et à la protection des ménages vulnérables démontrent que le Gouvernement cherche à maintenir un équilibre entre impératifs économiques et justice sociale.





Cette dimension sociale du discours est particulièrement stratégique. Elle vise à rassurer les citoyens sur la capacité de l’État à préserver la cohésion nationale dans un contexte de tension économique. La mise en place annoncée d’une cellule de veille sur les prix et les sanctions contre les abus témoignent d’une volonté politique d’éviter les dérives spéculatives qui aggravent souvent les crises.





Mais au-delà des aspects économiques, cette allocution comporte une forte dimension symbolique et patriotique. En rappelant la gestion de la pandémie de la COVID-19, le Président ravive la mémoire collective d’un peuple capable de résilience et de solidarité. Le message est clair : les Comores ont déjà surmonté des épreuves majeures et peuvent, une nouvelle fois, faire bloc face aux difficultés.





L’appel à “la solidarité et au partage” constitue d’ailleurs le cœur politique et moral de ce discours. Azali Assoumani tente ici de construire une union nationale autour de l’effort collectif, du sacrifice partagé et de la responsabilité commune. Cette approche permet de repositionner l’État non comme une autorité distante imposant des sacrifices, mais comme une institution engagée aux côtés de la population.





D’un point de vue politique, cette intervention présidentielle apparaît comme un discours d’anticipation et de stabilisation. Elle vise à préparer psychologiquement et politiquement la population à une période économique difficile, tout en évitant la panique et la défiance. Le Chef de l’État cherche à préserver la stabilité sociale, à maintenir la confiance envers les institutions et à consolider l’image d’un pouvoir exécutif maître de la situation malgré les contraintes internationales.





Le RDDC, à travers son Président Fakihi Mradabi, tient à saluer cette posture de responsabilité incarnée par le Chef de l’État, Al Imam Azali Assoumani. Le Mouvement de la Diaspora réaffirme son soutien total à cette vision de gouvernance fondée sur la vérité, l’anticipation, la stabilité nationale et la protection des intérêts supérieurs de la Nation.





Dans cette période de turbulences internationales, le RDDC considère que l’unité nationale, la solidarité et le sens des responsabilités doivent primer sur les calculs politiques. Le mouvement appelle ainsi l’ensemble des forces vives du pays, aussi bien aux Comores que dans la diaspora, à accompagner les efforts du Gouvernement afin de préserver la stabilité économique et sociale du pays.





En définitive, le discours du 5 mai 2026 révèle un Président qui choisit la responsabilité plutôt que la facilité politique. Par une communication sobre, structurée et orientée vers l’intérêt général, Al imam Azali Assoumani tente de transformer une crise internationale en moment de cohésion nationale. Cette allocution illustre ainsi une gouvernance de résilience, fondée sur la transparence, l’autorité de l’État et la mobilisation collective au service de la Nation comorienne.





Fakihi Mradabi

Président du RDDC

Cadre et Militant du CRC

Paris,le 08 Mai 2026