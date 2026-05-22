Affaire Sambi : l'ancien ministre Sidi lance un appel à l'aide !

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0 0 22 mai 2026 2026-05-22T15:11:00+02:00 Modifier ce post

Affaire Sambi : l'ancien ministre Sidi lance un appel à l'aide ! Ainsi, nous lançons cet appel urgent à toute personne éprise d’humanisme, aux organis

APPEL À L’AIDE


Affaire Sambi : l'ancien ministre Sidi lance un appel à l'aide !

Le 5 mai dernier, le médecin personnel de l’ancien Président des Comores, Mr Ahmed Abdallah Mohamed Sambi, a été appelé en urgence à sa résidence, transformée en prison annexe depuis le 18 mai 2018. Son patient a été victime d'une crise d'« asthénie généralisée » d'installation brutale. Le rapport médical, que La Gazette des Comores a pu consulter, conclut que le pronostic vital de notre ex-Président est aujourd'hui « compromis ».

Ainsi, nous lançons cet appel urgent à toute personne éprise d’humanisme, aux organisations, associations, autorités politiques ou autres personnalités de part le monde, tout défenseur des droits de l’homme à se solidariser pour réagir auprès du chef de l’État de l’Union des Comores, le Président Azali Assoumani d’avoir un sursaut d’humanisme pour autoriser l’évacuation à l’extérieur du pays dans un hôpital approprié pour que SAMBI puisse obtenir les soins nécessaires au traitement de sa maladie.

Je vous remercie infiniment. 

IBRAHIMA Mhoumadi Sidi

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