48 ans après Ali Soilihi : relire une révolution au-delà de ses ruines. Or, malgré sa courte durée, deux ans et quelques mois seulement, cette révolut

48 ans après Ali Soilihi : relire une révolution au-delà de ses ruines







Il y a quarante-huit ans, le président Ali Soilihi était assassiné par des mercenaires français, avec le soutien d’intérêts conservateurs locaux et internationaux. À l’époque, une partie de la population, épuisée par les tensions et les méthodes autoritaires du régime, accueillit sa chute dans les cris et les huées, croyant assister à une libération. Il y a quarante-huit ans, le président Ali Soilihi était assassiné par des mercenaires français, avec le soutien d’intérêts conservateurs locaux et internationaux. À l’époque, une partie de la population, épuisée par les tensions et les méthodes autoritaires du régime, accueillit sa chute dans les cris et les huées, croyant assister à une libération.





Mais l’Histoire a ceci de cruel et de lucide : elle oblige les peuples à revisiter leurs certitudes.





Depuis près d’un demi-siècle, les dérives, les brutalités et les erreurs de la révolution soilihiste ont été largement évoquées, souvent à juste titre. Pourtant, bien plus rarement, ses acquis ont été analysés avec honnêteté et profondeur. Comme si la mémoire nationale avait choisi de conserver les blessures sans regarder les ambitions qui les avaient précédées.





Or, malgré sa courte durée, deux ans et quelques mois seulement, cette révolution a laissé des traces profondes dans l’imaginaire collectif comorien. Non parce qu’elle fut parfaite, mais parce qu’elle porta une vision : celle d’un État souverain, organisé, sobre, tourné vers la transformation sociale et la dignité nationale.





Quarante-huit ans plus tard, alors que les Comores affrontent encore les fragilités institutionnelles, la dépendance économique et les fractures sociales, il devient nécessaire de rouvrir ce dossier historique avec maturité. Non pour sanctifier un homme ou un régime, mais pour interroger ce qui, dans cette expérience, continue d’éclairer les défis du présent.





Une gestion publique fondée sur la responsabilité collective





Les témoignages de l’époque rappellent d’abord une capacité de réaction rapide face aux catastrophes naturelles, notamment dans les cas de Singani et Majunga. L’État ne se limitait pas à constater les dégâts : il organisait les secours, mobilisait les populations et cherchait à préserver la dignité des sinistrés. La solidarité n’était pas un slogan ; elle devenait une méthode de gouvernance. Cette approche révélait une idée forte : un État n’existe réellement que lorsqu’il protège les plus vulnérables dans les moments de crise.





Une justice pensée au-delà de la seule punition





L’affaire Soulé Bwana Mdroimngou, auteur de l’assassinat tragique d’un couple, reste également révélatrice d’une certaine conception de la gouvernance. Le crime fut rapidement élucidé, jugé et expliqué à la population. Mais au-delà de la sanction, les autorités cherchèrent à comprendre les causes sociales et sécuritaires du drame. La réponse publique ne se limitait donc pas à punir : elle visait aussi à prévenir. Cette volonté d’associer justice, sécurité et amélioration des conditions de vie traduisait une vision plus globale de l’action de l’État.





La souveraineté alimentaire comme choix politique





Lorsque le pays fut confronté à des pénuries de riz et à la menace d’une flambée des prix, le pouvoir choisit une stratégie rarement envisagée depuis : produire plutôt qu’importer. Le développement de la culture du maïs, mieux adaptée aux réalités agricoles nationales, s’inscrivait dans une politique assumée de souveraineté alimentaire. L’objectif était clair : réduire la dépendance chronique aux importations et protéger le pouvoir d’achat de la population. Derrière cette orientation se trouvait une conviction simple mais puissante : un pays qui ne nourrit pas son peuple dépend toujours des décisions des autres.





Une économie pensée pour conjuguer État et initiative privée





Sur le plan économique, la révolution tenta également une restructuration originale autour de sociétés mixtes associant l’État et le secteur privé. Cette dynamique hybride visait à concilier transparence, contrôle public et croissance durable.

L’économie n’était pas pensée comme un espace de prédation, mais comme un outil au service de la collectivité nationale.





Réformes agraires et valorisation du local





Les réformes agraires engagées cherchaient à structurer toute la chaîne de production : de la culture à la conservation, de la transformation à la commercialisation. La valorisation de la consommation locale, le développement de l’artisanat utilitaire et la collectivisation de certains moyens de production traduisaient une volonté de construire une économie de souveraineté, enracinée dans les réalités du pays plutôt que dans la dépendance extérieure.





Une vision sociale fondée sur l’éducation et la formation





La réforme éducative représentait également un chantier majeur. L’enseignement était pensé comme un équilibre entre responsabilités parentales, exigences éducatives et politiques publiques. L’accent était mis sur une orientation adaptée dès le primaire, sur la formation technique et professionnelle par alternance, ainsi que sur le développement progressif de l’enseignement supérieur grâce à la coopération internationale. L’idée était ambitieuse : former des citoyens capables de participer directement au développement du pays.





Une organisation sanitaire territorialisée





La réforme de la santé reposait sur une organisation territoriale cohérente : points de santé dans les villages, dispensaires au niveau des Mudiria, hôpitaux dans les Bavu, structures de référence dans les îles et hôpitaux spécialisés. À cela s’ajoutaient la formation des professionnels de santé et la mise en place de plateaux techniques adaptés aux besoins nationaux. Cette architecture révélait une volonté de rapprocher les soins des populations et d’inscrire la santé dans une logique de service public accessible.





Une gouvernance recentrée et décentralisée





La révolution soilihiste tenta également de simplifier l’appareil d’État. La gouvernance centrale fut restructurée autour de deux grands ministères, Intérieur et Affaires extérieures, ainsi qu’un secrétariat d’État chargé de la Planification, des Finances et des Méthodes. Parallèlement, une politique de décentralisation réelle était engagée afin de donner davantage de responsabilités aux territoires et au développement local. L’objectif était de réduire la lourdeur bureaucratique et de rapprocher la décision publique des réalités du terrain.





Une diplomatie de souveraineté et de coopération Sud-Sud





Sur le plan international, le régime défendait une diplomatie de non-alignement positif, fondée sur la souveraineté nationale, la coopération scientifique et technique ainsi que sur la défense constante de l’intégrité territoriale des Comores, notamment concernant la question de Mayotte.





Mais l’un des faits historiques les plus marquants demeure sans doute la réaction du pays face à la rupture brutale des relations diplomatiques avec la France. Lorsque Paris décida de retirer son assistance technique et financière, beaucoup s’attendaient à voir les Comores se placer immédiatement sous la dépendance d’une autre grande puissance étrangère.

Il n’en fut rien.





Le pouvoir choisit une autre voie : celle de la coopération Sud-Sud. Plutôt que de remplacer une tutelle par une autre, les Comores s’orientèrent vers des partenariats avec des pays du Sud partageant des réalités économiques, sociales et historiques comparables.





Cette orientation permit le développement de coopérations concrètes dans les domaines de l’éducation, de la santé, de l’agriculture, de la formation technique et du développement communautaire. Elle renforça également l’idée qu’un petit État pouvait défendre sa souveraineté sans nécessairement s’inscrire dans les logiques d’alignement imposées par les grandes puissances.





Dans cette vision, la diplomatie n’était pas un instrument de prestige personnel, mais un levier au service du développement national et de l’indépendance politique. La question de Mayotte occupait une place centrale dans cette doctrine. Et fait révélateur : le président lui-même se refusait ses déplacements à l’étranger, confiant les missions diplomatiques au vice-président et au ministre chargé des relations extérieures. Ce choix traduisait une certaine conception du pouvoir : gouverner d’abord son pays avant de chercher le prestige international.





Relire le passé pour penser l’avenir





Rappeler ces expériences ne signifie ni effacer les dérives du régime ni transformer Ali Soilihi en figure mythifiée. Toute révolution porte ses contradictions, ses excès et parfois ses violences. Mais un peuple qui ne regarde son passé qu’à travers ses échecs se condamne à répéter ses impasses. Ces témoignages ont surtout le mérite de poser une question essentielle : comment un pays pauvre, fragile et récemment indépendant avait-il réussi, en si peu de temps, à élaborer une vision aussi structurée de la souveraineté, de l’économie, de l’éducation, de la santé et de la gouvernance ?

Quarante-huit ans plus tard, cette interrogation demeure brûlante.





Car au-delà des passions politiques, la mémoire d’une nation ne devrait jamais servir à entretenir la nostalgie ou la haine, mais à éclairer les chemins possibles de son avenir.





Dini Nassur