Un peuple doit-il se renier pour satisfaire ses invités ?

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0 0 28 avril 2026 2026-04-28T15:54:00+02:00 Modifier ce post

Un peuple doit-il se renier pour satisfaire ses invités ? Accueillir des dirigeants chinois dans un palais royal marocain dont le fronton porte la dev

Un peuple doit-il se renier pour satisfaire ses invités ?


Un peuple doit-il se renier pour satisfaire ses invités ?

L'Arabie Saoudite doit-elle ranger au placard son drapeau lorsqu'elle accueille sur son sol des évènements internationaux au motif que l'inscription :"Il n'y a pas divinité qu'Allah et Muhammad est le Messager d'Allah" choquerait les non-musulmans qui y sont présents.

La France doit-elle s'abstenir de parler de "République" dans les forums internationaux où des monarchies sont représentées ? Le mot "République" dans le discours d'un officiel français est-il une "agression symbolique" contre le Royaume Uni, le Maroc, le royaume hachémite de Jordanie et les autres monarchies des 4 coins de la terre ?

Accueillir des dirigeants chinois dans un palais royal marocain dont le fronton porte la devise "Dieu, la Patrie, le Roi" constitue un couac diplomatique, une provocation marocaine contre les officiels chinois dont le pays est officiellement une République athée ? Le Maroc doit-il opter pour le Sofitel, un lieu "neutre" où aucune singularité n'est mentionnée, ni référence religieuse ni forme d'organisation étatique ?

Les Comoriens n'ont pas à s'excuser d'être musulmans chez eux. Nos cérémonies officielles seront toujours précédées de la lecture de versets du Coran.

Abdourahamane Cheikh Ali

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