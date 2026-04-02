Station SCH de Malouzini : Quand l'État joue au pompiste contre ses propres citoyens







L’inauguration récente d’une nouvelle station-service par la Société Comorienne des Hydrocarbures (SCH) à Malouzini, au sud de Moroni, ne doit pas être perçue comme un simple fait divers économique. Elle est le symptôme d'une dérive préoccupante : celle d’un État qui, au lieu de protéger le marché, choisit de s'y substituer. Je me pose la question : est-ce réellement le rôle de la puissance publique de pomper l’essence là où nos entrepreneurs et commerçants locaux sont parfaitement capables d'agir ? L’inauguration récente d’une nouvelle station-service par la Société Comorienne des Hydrocarbures (SCH) à Malouzini, au sud de Moroni, ne doit pas être perçue comme un simple fait divers économique. Elle est le symptôme d'une dérive préoccupante : celle d’un État qui, au lieu de protéger le marché, choisit de s'y substituer. Je me pose la question : est-ce réellement le rôle de la puissance publique de pomper l’essence là où nos entrepreneurs et commerçants locaux sont parfaitement capables d'agir ?





Le plus aberrant dans cette initiative reste sans doute son emplacement. Installer cette station publique à proximité immédiate de deux autres stations privées — est un aveu de faiblesse stratégique. Plutôt que d'apporter l'énergie dans des zones enclavées où le privé hésite à s'installer, l'État choisit la confrontation directe avec ses propres citoyens.





D'ailleurs, qu'est-il advenu des tonnes de bitume importées au début du mandat d'Azali ? Des investissements inutiles, alors que ce dont on avait réellement besoin, ce sont des citernes de stockage plus importantes pour plus d’autonomie, surtout en période de pénurie et de crise comme celle-ci. Il est paradoxal de voir la SCH s'éparpiller alors qu'elle manque de capacités de stockage à Moroni. Plus grave encore : le projet phare d’installation de citernes à Mohéli, qui devait soulager les citoyens face au coût exorbitant du litre et aux pénuries chroniques, a été stoppé net. Le seul tort de ce projet ? Avoir été initié par son prédécesseur. La priorité n’était-elle pas là, dans l’urgence sociale et logistique, plutôt que dans la concurrence commerciale inutile ?





Le Parti RDCE reste fermement convaincu que la gestion d'un réseau logistique aussi complexe que celui des hydrocarbures n'est pas la vocation d'une administration ; elle dépasse largement ses compétences naturelles. Privées de l’aiguillon indispensable de la concurrence, les structures publiques finissent inévitablement par s'enliser dans une bureaucratie pesante. L’histoire nous enseigne que lorsque l'État devient marchand, l'innovation s'arrête et les déficits s'accumulent. Ce sont alors les contribuables comoriens — et le parti RDCE s'y oppose formellement — qui se retrouveront à éponger les pertes de gestions inefficaces à l'image du déclin que subit aujourd’hui l’Onicor.





Pourquoi prendre le risque de fragiliser les caisses de l'État pour une activité que le secteur privé finance et gère par lui-même avec plus de souplesse ?





En cherchant à monopoliser la vente au détail, l’État ne rend pas service aux Comoriens ; il asphyxie l’initiative privée. Chaque station publique qui s'ouvre est une menace directe pour la survie de nos commerçants indépendants, ces acteurs locaux qui investissent leurs propres capitaux et soutiennent des dizaines d'emplois dans nos villes. Plus grave encore, cette mainmise étatique sur une ressource aussi vitale que le carburant crée un terrain fertile pour le clientélisme et le manque de transparence.





Dans un pays qui aspire à l’Émergence, multiplier les monopoles publics, c'est prendre le chemin inverse du progrès.L'expérience internationale est sans appel : les nations ayant opté pour un tel monopole ont presque systématiquement sombré dans des pénuries chroniques et un délabrement généralisé de leurs infrastructures.







Le parti RDCE soutiens donc que le rôle fondamental de l’État comorien n’est pas d’être commerçant, mais d’être un régulateur fort. L’énergie de nos institutions devrait se concentrer sur ses missions régaliennes, celles que personne d'autre ne peut remplir : protéger le consommateur en instaurant des prix plafonds pour contrer les abus, garantir la sécurité nationale en imposant des stocks stratégiques de réserve et assurer l'équité en maintenant, tout au plus, une enseigne publique « témoin » capable de stabiliser le marché sans étouffer la saine concurrence. Le parti RDCE soutiens donc que le rôle fondamental de l’État comorien n’est pas d’être commerçant, mais d’être un régulateur fort. L’énergie de nos institutions devrait se concentrer sur ses missions régaliennes, celles que personne d'autre ne peut remplir : protéger le consommateur en instaurant des prix plafonds pour contrer les abus, garantir la sécurité nationale en imposant des stocks stratégiques de réserve et assurer l'équité en maintenant, tout au plus, une enseigne publique « témoin » capable de stabiliser le marché sans étouffer la saine concurrence.





BACAR Mmadi, cadre du partu RDCE ( Section France)