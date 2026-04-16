Signature d’un protocole d’accord aérien entre les Comores et le Royaume du Maroc. Cet accord traduit la volonté commune des deux États de promouvoir.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE





Signature d’un protocole d’accord aérien entre l’Union des Comores et le Royaume du Maroc en marge du GISS 2026







En marge des travaux du Global Implementation Support Symposium (GISS 2026), l’Union des Comores et le Royaume du Maroc ont procédé à la signature d’un protocole d’accord aérien visant à renforcer leur coopération bilatérale dans le domaine de l’aviation civile. En marge des travaux du Global Implementation Support Symposium (GISS 2026), l’Union des Comores et le Royaume du Maroc ont procédé à la signature d’un protocole d’accord aérien visant à renforcer leur coopération bilatérale dans le domaine de l’aviation civile.





Ce protocole d’accord a été signé, pour l’Union des Comores, par la Ministre des Transports Maritimes et Aériens, Mme HASSANE ALFEINE Yasmine, et pour le Royaume du Maroc, par le Ministre du Transport et de la Logistique, M. Abdessamad KAYOUH.





Cet accord traduit la volonté commune des deux États de promouvoir la connectivité aérienne, de faciliter les échanges économiques et touristiques, et de consolider les relations fraternelles existantes entre Moroni et Rabat.





Prenant la parole à cette occasion, Mme la Ministre des Transports Maritimes et Aériens de l’Union des Comores a salué une avancée significative pour le développement du secteur aérien comorien. Elle a souligné que cet accord s’inscrit pleinement dans la vision nationale visant à améliorer la connectivité internationale des Comores et à soutenir son intégration économique régionale et continentale.





De son côté, la partie marocaine a réaffirmé son engagement à accompagner l’Union des Comores dans le renforcement de ses capacités institutionnelles et techniques, dans un esprit de coopération Sud-Sud exemplaire.





La signature de ce protocole d’accord constitue une étape importante vers la conclusion d’un accord aérien complet et ouvre de nouvelles perspectives pour le développement du transport aérien entre les deux pays.





Ministère des Transports Maritime et Aérien