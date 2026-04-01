Que retenir des fuyants de La Réunion ? Ils deviennent des absents, des irréguliers, des ombres en déplacement. Dans son point presse, le Patron de l'

Que retenir des fuyants de La Réunion ?







Ils étaient dix-neuf à partir. Sept à disparaître. Entre le 20 et le 30 mars, sous le soleil discipliné de La Réunion, tout semblait suivre l’ordre attendu des exercices militaires dont la coordination, la rigueur et la fraternité d’armes entre nations partenaires. Et pourtant, dans les interstices de cette mécanique bien huilée, quelque chose s’est fissuré. Sept hommes se sont évaporés. Sans bruit. Sans fracas. Comme si, à un moment précis, l’horizon avait cessé d’être une ligne pour devenir une promesse. Ils étaient dix-neuf à partir. Sept à disparaître. Entre le 20 et le 30 mars, sous le soleil discipliné de La Réunion, tout semblait suivre l’ordre attendu des exercices militaires dont la coordination, la rigueur et la fraternité d’armes entre nations partenaires. Et pourtant, dans les interstices de cette mécanique bien huilée, quelque chose s’est fissuré. Sept hommes se sont évaporés. Sans bruit. Sans fracas. Comme si, à un moment précis, l’horizon avait cessé d’être une ligne pour devenir une promesse.





À Moroni, la réaction était restée lointaine, étouffée, presque. Quelques mots administratifs, puis un silence politique, jusqu'à cette phrase glacée venue de l’ambassade de France en Union des Comores : leurs visas sont annulés, puis un point-presse de ce mercredi 1er avril du Directeur de Cabinet du président chargé de la Défense Youssoufa Mohamed Bélou. Ainsi, en une formule, ces soldats cessent d’être des invités. Ils deviennent des absents, des irréguliers, des ombres en déplacement. Dans son point presse, le Patron de l'armée ne cache pas une déception de l'État et du Corps militaire car pour lui, c'est avant tout l'image du militaire qui est avant tout le symbole de dicipline. Et c'est aussi une question de confiance entre des partenaires. Il a affiché la disponibilité de l'État à collaborer étroitement avec les autorités réunionaises pour retrouver ces militaires qui une fois identifiés seront «sanctionnés puis radiés».





Mais que fuit-on exactement lorsqu’on déserte une mission, pire encore lorsque celle-ci est issue d'un ordre de l'armée ?





Fuir est un geste si lourd dans les codes militaires. Il semble plus encore ici chargé d’une autre gravité. Il ne s’agit pas seulement de rompre un serment ou d’abandonner un uniforme. Il s’agit peut-être de se soustraire à une pesanteur plus ancienne, plus intime, celle d’un avenir incertain, d’un quotidien sans élan, d’un pays qui retient sans toujours offrir.





Car partir ainsi, c’est aussi entrer dans une autre épreuve — plus silencieuse, plus âpre. Celle de la vie clandestine où Il y a les nuits sans adresse et les jours sans existence officielle.





À ce stade, il faudra apprendre à se faire discret, à éviter les regards, à accepter les travaux que l’on ne choisit pas. Il faut vivre avec la peur au ventre, celle du contrôle, de l’arrestation ou du retour forcé. Et puis il y a le reste, notamment les humiliations ordinaires, les portes qui se ferment, les mots qui blessent, les silences qui rabaissent. Car il faudra être là sans être reconnu, travailler sans droits et exister sans dignité pleine.





La honte, parfois, s’y invite. Elle se glisse dans les appels à la famille, dans les mensonges pieux que l’on raconte pour ne pas inquiéter, dans les photos que l’on n’envoie pas ou qu'on retouche. Elle ronge doucement, en sourdine.





Et pourtant, au milieu de cette traversée, certains tiennent. Pas tous. Ils s’accrochent, résistent, apprennent, tombent et se relèvent. Les années passent. Dix, vingt parfois. Et un jour, presque irréel, le retour devient possible.





Alors ils reviennent différents. Avec d’autres habits, d’autres mots, d’autres manières, d'autres regards, d'autres postures. Ils reviennent avec une réussite arrachée à la fatigue, une stabilité conquise dans l’ombre, une dignité reconstruite ailleurs. Et dans les villages, dans les quartiers, ils deviennent des figures presque mythiques — celles de ceux qui sont partis sans rien et qui reviennent avec quelque chose. Avec un statut. Avec une histoire couronnée avec la réalisation du mariage, le Grand, dit-on comme s'il y en avait un petit.





On oublie alors, souvent, le prix payé. On ne voit plus les nuits d’angoisse, ni les années d’effacement. On ne retient que l’arrivée, jamais la traversée.





Dans cette lumière trompeuse, les départs continuent de s’écrire comme des promesses.





À cela s’ajoute une autre réalité, plus diffuse mais profondément ancrée dans les imaginaires, celle de la double nationalité.





Pour certains, elle est une ouverture légitime, une passerelle entre deux mondes representés par une richesse identitaire et une opportunité concrète de circulation, de travail, de protection. Mais pour d’autres, elle devient un horizon fantasmé, presque un but en soi. Elle attire, elle aimante, elle nourrit l’idée qu’ailleurs où une autre vie est possible — encore plus stable, plus digne, plus reconnue.





Dans ce contexte, le départ porte en lui une espérance dissimulée, celle, peut-être, d’un jour où l'on appartiendra à un autre espace, et où l'on obtiendra ce statut qui transforme la précarité en sécurité. La double nationalité cesse alors d’être un simple cadre juridique. Il devient un récit collectif, un appel silencieux, et souvent un appât.





Mais il y a une autre conséquence, plus silencieuse encore, plus politique notamment l’atteinte à la souveraineté.





Car lorsque des militaires, cette incarnation même de l’État — disparaissent en mission à l’étranger, ce n’est pas uniquement une discipline qui bascule, mais une image nationale qui se fissure. Aux yeux des partenaires, la fiabilité devient question. La coopération se charge d’une méfiance nouvelle. Derrière les échanges, comme les formations et les programmes communs, plane désormais une interrogation tacite : qui partira… et qui reviendra ?





La souveraineté ne se mesure pas seulement à des frontières ou à des institutions. Elle se lit aussi dans la capacité d’un État à tenir ses engagements, à maintenir le lien avec ceux qu’il envoie au nom de tous. Et lorsque ce lien se rompt, même en silence, il laisse une trace.





Faut-il alors repenser nos formes de coopération ?





La question mérite d’être posée, sans détour. Et ce n'est pas dans un réflexe de fermeture, mais dans une exigence de lucidité. Car si ces programmes deviennent, malgré eux, des portes de sortie, ils risquent de détourner leur propre finalité. Et de placer une nation insulaire face à un vrai dilemme : s’ouvrir au monde tout en risquant de se vider de ses forces, ou se protéger au risque de s’isoler.





Je sais que se contenter de constater, cela ne suffit plus. Contenir ces départs exige autre chose que des sanctions ou des annulations de visas. Cela suppose de s’attaquer aux racines mêmes du phénomène.





Socialement, il devient urgent de redonner du sens à l’engagement dès lors qu'une opportunité sur place s'ouvre. Pour le cas du secteur public, un militaire, un fonctionnaire, ou un jeune diplômé ne doit pas seulement servir par devoir, mais aussi par projection. Il faut que la nation pense à reconstruire une promesse nationale crédible — faite de reconnaissance, de respect, et de perspectives tangibles. Cela passe par exemple par de meilleures conditions de vie, un encadrement plus humain et une valorisation réelle des carrières publiques.





Économiquement, la question est encore plus décisive. Tant que partir semblera être la seule voie d’ascension sociale, les départs continueront. Il faut créer, localement, des opportunités visibles en soutenant l’entrepreneuriat, en structurant des filières porteuses d'espoir, en sécurisant les revenus, en donnant aux jeunes des raisons concrètes de croire en un avenir sur place. Puisqu'après tout, un pays qui ne produit pas d’espoir produit du départ à la place.





Stratégiquement, enfin, l’État doit repenser ses coopérations sans les abandonner. Les programmes internationaux doivent être mieux encadrés, mieux préparés, accompagnés d’engagements réciproques plus solides. Il ne s’agit pas de fermer les portes, mais de s’assurer que ceux qui les franchissent ont des raisons de revenir. Cela peut passer par des contrats plus clairs, des suivis renforcés, mais aussi par une diplomatie comorienne plus exigeante, qui protège les intérêts nationaux tout en maintenant l’ouverture.





Et peut-être faut-il aller plus loin encore en intégrant notre diaspora comme une force, et non comme une fuite. Comment ? En transformant les parcours d’exil en passerelles, en encourageant les retours, et en valorisant les compétences acquises ailleurs au lieu de mettre aux jeunes aventutiers de la diaspora les bâtons dans les roues. L'État doit faire en sorte que partir ne soit plus une rupture, mais une boucle.





Nos sept militaires en fuite n’ont pas seulement quitté un exercice. Ils ont franchi une frontière invisible — celle qui sépare le devoir de l’espérance. Et dans ce passage, quelque chose se dit du rapport entre l’individu et la nation. Car lorsque ceux que l’on choisi, que l’on forme, que l’on envoie représenter le pays décident de disparaître, ce n’est plus un accident mais un signe. Ce genre de cas, il est très rare qu'une partie ne sache pas qui cache quoi derrière ses sourires ou ses silences.





Un signe que l’engagement ne suffit plus à retenir. Un signe que la loyauté se fragilise lorsque l’horizon se rétrécit là où même l’uniforme, symbole d’ordre et d’appartenance, ne parvient plus à contenir le désir de partir.





Que nous nous mettions d'accord ; dans cette histoire, il n’y a ni héros ni traîtres, mais seulement des trajectoires humaines prises dans un tiraillement ancien guidé par le fait de rester ou de partir, servir ou se sauver, espérer ici ou tenter ailleurs.





Et pendant que deux d’entre eux sont déjà rattrapés, que les autres se fondent peut-être dans les marges, une question demeure, suspendue comme une brume sur l’océan Indien :





combien faudra-t-il encore de départs silencieux pour que l’on écoute enfin ce qu’ils disent sans parler ?





Abdoulatuf Bacar