Pavillon comorien : L'ombre des bateaux-fantômes







Contrairement aux idées reçues, ce système n'a pas débuté sous la présidence de Sambi, mais a été instauré dès 2002, sous le premier régime du colonel Azali Assoumani. Le contrat initial fut signé entre l'État comorien et une firme grecque basée à Athènes, l'International Naval Survey (INSB). L'objectif affiché était alors de générer des recettes rapides tout en formant les marins comoriens aux normes internationales. Contrairement aux idées reçues, ce système n'a pas débuté sous la présidence de Sambi, mais a été instauré dès 2002, sous le premier régime du colonel Azali Assoumani. Le contrat initial fut signé entre l'État comorien et une firme grecque basée à Athènes, l'International Naval Survey (INSB). L'objectif affiché était alors de générer des recettes rapides tout en formant les marins comoriens aux normes internationales.





Cependant, l'État a très vite perdu le contrôle. En 2007, le contrat est résilié : les clauses de formation sont ignorées et la gestion est devenue totalement opaque. C'est ensuite sous la présidence d'Ahmed Abdallah Sambi que l'affaire prend une dimension critique, le pavillon étant massivement vendu à des armateurs étrangers via des intermédiaires basés à Dubaï, en Syrie ou au Liban.





Ce qui était autrefois présenté comme un simple levier économique est devenu aujourd'hui une faille sécuritaire majeure et un scandale de portée mondiale. Notre souveraineté est littéralement mise en vente par un système opaque qui brade l'identité des Comores pour remplir les poches de quelques dignitaires, au détriment du Trésor public et de l'intérêt national. Car, une grande partie des frais d'immatriculation payés par les armateurs étrangers est versée sur des comptes privés ou des structures offshores gérant le registre pour le compte de dignitaires de ce régime, alors que notre pays manque de ressources pour financer les services publics, à l'instar des contractuels de l'hôpital El-Marouf menacés de licenciement faute de budget.





L'escalade actuelle est sans précédent : on parle de plus de 5 000 "bateaux fantômes" qui sillonnent les mers sous nos couleurs. Ces navires, souvent vétustes et faisant fi des normes internationales, sont de véritables bombes écologiques à l'origine de marées noires dévastatrices. Plus grave encore, le pavillon comorien est devenu le refuge privilégié de navires liés à des pays sous sanctions internationales pour contourner les embargos. En laissant ces navires opérer sous notre nom, nous devenons les complices involontaires de trafics qui nous échappent totalement, ternissant durablement notre réputation diplomatique.





Chaque navire peut payer de frais de licence entre 2 000 $ et 5 000 $ par an (certains gros pétroliers paient bien plus jusqu’à 15000$ selon le tonnage) pour porter le pavillon. Bien que les armateurs paient également des frais annexes, notamment pour les « certificats d'équipage, licence radio, Frais d'inspection (Survey fees), Changement de nom ou de propriétaire», nous choisissons, par souci de prudence, de nous limiter aux seuls frais de licence. Avec une flotte de plus de 5 000 navires, la recette théorique minimale devrait s'élever en moyenne à 15 millions de dollars par an, soit environ 6,7 milliards de KMF de recettes brutes annuelles minimales.





Pourtant, dans les loi de finances 2024 et 2025, la part attribuée à la gestion du pavillon est quasiment nulle (0 KMF). Les recettes non fiscales, noyées dans un ensemble flou de 10,3 milliards KMF, ne reflètent en rien la manne réelle. Sur la période 2022-2025, nous estimons ainsi le manque à gagner pour le trésor public à environ 27 milliards de KMF. Où va cet argent ? La Cour des comptes avait d'ailleurs révélé que, sur certaines périodes, seuls 118 millions de KMF avaient été tracés, tandis que des sommes bien plus importantes s'évaporaient dans les réseaux d'un système qualifié de mafieux.





Cette gestion irresponsable nous place désormais dans le collimateur de l'Union européenne et de l'Organisation maritime internationale (OMI). La menace est réelle : un blocage total de nos propres exportations maritimes pourrait survenir, asphyxiant l'économie des Comores pour protéger les intérêts de quelques privilégiés. De même, un isolement diplomatique pourrait entraîner une mise au ban qui freinera tout investissement étranger sérieux.





Il est temps de dénoncer cette situation. À titre d'exemple, l'immobilisation fréquente de cargos battant pavillon comorien dans les ports européens pour manquements graves à la sécurité nous place sur les listes noires mondiales. C'est notamment le cas du pétrolier "Enceladus", souvent cité dans les rapports internationaux pour le transport de pétrole sous sanction, utilisant le pavillon comorien pour masquer son origine. À cet egard, il est aisé d'accuser l'ancien président Sambi de détournements de fonds sans l'ombre d'une preuve, alors que vous reproduisez aujourd'hui, avec plus de gravité encore, les pratiques mêmes qui lui étaient reprochées.





Le parti RDCE affirme avec force qu’on ne peut plus fermer les yeux : notre pavillon n'est pas une vulgaire marchandise, c'est le symbole sacré de notre État. Cette braderie illégale constitue un manque à gagner colossal qui prive, chaque année, nos services publics d’une ressource vitale. Pour le RDCE, reprendre le contrôle de notre registre maritime est désormais une urgence absolue pour restaurer la souveraineté et sauver ce qu'il reste de notre dignité nationale.





Par le bureau régional du parti RDCE ( Section France)