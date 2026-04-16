Où vont les recettes générées par le pavillon de complaisance des Comores ? C'est ainsi que l'Iran et la Russie utilisent des navires qui arborent not

Où vont les recettes générées par le pavillon de complaisance des Comores ?





Capture fcbk : Comorien Ou Rien

Les sanctions prises contre la Russie suite à son invasion de l'Ukraine et qui ciblent entre autres ses pétroliers, d'une part et le blocage du détroit d'Ormuz dans le cadre de la guerre imposée à l'Iran par les États-Unis et Israël, d'autre part exposent sous les feux des projecteurs le pavillon de complaisance comorien. Les sanctions prises contre la Russie suite à son invasion de l'Ukraine et qui ciblent entre autres ses pétroliers, d'une part et le blocage du détroit d'Ormuz dans le cadre de la guerre imposée à l'Iran par les États-Unis et Israël, d'autre part exposent sous les feux des projecteurs le pavillon de complaisance comorien.





Il convient d'abord de définir ce procédé. À l'origine, iI s'agit des facilités d'immatriculation offertes par certains pays à des armateurs étrangers qui souhaitent échapper à la rigueur des contrôles de sécurité et de la législation fiscale et sociale de leurs pays. Ce procédé peut être détourné de ses fins pour permettre à des États de contourner les sanctions prises par des pays ou des organisations tiers.





C'est ainsi que l'Iran et la Russie utilisent des navires qui arborent notre drapeau alors qu'ils n'appartiennent pas à des armateurs comoriens pour échapper aux contrôles et à l'arraisonnement par les marines des pays occidentaux.





Une trentaine de pays proposent ces facilités d'immatriculation qui s'apparentent aux avantages offerts par les paradis fiscaux. 70% des navires commerciaux qui sillonnent les mers y ont recours.





Les pavillons de complaisance génèrent des ressources importantes qui sont souvent gérées dans la plus grande opacité. C'est le cas des Comores où les recettes de ce commerce florissant ne sont pas budgétisées. J'ai analysé la loi de finance. RIEN n'y figure. Ni pour 2026 ni pour l'exercice budgétaire de l'année précédente.





Abdourahamane Cheikh Ali.