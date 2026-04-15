Moroni : Des bousculades pour des cartouches de cigarettes. Une fois la tension retombée et les stocks officiels épuisés, le second acte commence. La.

De la bousculade au profit, le business lucratif de la pénurie de cigarettes







La scène a marqué les esprits ce matin à Volovolo, une cohue indescriptible pour quelques cartouches de Cœlacanthe. Mais derrière cette nervosité apparente se cache une stratégie commerciale implacable. Ceux qui ont joué des coudes à l’aube sont les mêmes qui, quelques heures plus tard, revendent le paquet à prix d'or. La scène a marqué les esprits ce matin à Volovolo, une cohue indescriptible pour quelques cartouches de Cœlacanthe. Mais derrière cette nervosité apparente se cache une stratégie commerciale implacable. Ceux qui ont joué des coudes à l’aube sont les mêmes qui, quelques heures plus tard, revendent le paquet à prix d'or.





Il est à peine 8 heures ce matin quand la situation a dégénéré lors d'une vente de cartouches de cigarettes Cœlacanthe. On se bouscule, on crie, on s'empoigne pour obtenir le précieux sésame. À ce moment-là, la cartouche s'échange encore au prix "officiel" de 3 500 KMF. Mais pour beaucoup de ceux présents dans la mêlée, il ne s’agissait pas d’une simple consommation personnelle, mais d’un investissement hautement rentable.





Une fois la tension retombée et les stocks officiels épuisés, le second acte commence. La cartouche, achetée 3 500 KMF, est immédiatement dégroupée.





Le calcul est simple et cynique :

Prix d'achat du paquet (à la cartouche) : 350 KMF

Prix de revente spéculatif : Entre 1 500 et 2 000 KMF

Prix normal : 500 KMF.





En quelques minutes, le prix du paquet subit une inflation de 300 % à 400 %. Pour une seule cartouche achetée dans la bousculade matinale, le revendeur peut empocher jusqu'à 16 500 KMF de bénéfice net.





Si les gens veulent fumer, ils paient.

Cette logique de profit exaspère les fumeurs , pris en otage entre une pénurie qui dure et des spéculateurs qui profitent du manque de régulation.





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