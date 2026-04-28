Me Fahmi Said Ibrahim répond à l'ancien ministre Ibrahim Houmadi Sidi. Voilà qui en dit long sur la conception que certains se font de la politique et



Mes chères amies, mes chers amis, Habarizacomores a publié un papier écrit par mon aîné, Ibrahim Houmadi Sidi. Ce dernier est le doyen des cadres et membre fondateur de notre parti, le Juwa. Son message a été écrit à la suite de mon communiqué ayant suivi ma rencontre d’hier avec le Chef de l’État, Azali Assoumani. Mes chères amies, mes chers amis,a publié un papier écrit par mon aîné, Ibrahim Houmadi Sidi. Ce dernier est le doyen des cadres et membre fondateur de notre parti, le Juwa. Son message a été écrit à la suite deayant suivi ma rencontre d’hier avec le Chef de l’État, Azali Assoumani.





Pour rappel, Sidi est un ancien député, il a occupé et cumulé les fonctions de ministre de la Défense et de ministre de l’Intérieur au sein d’un même gouvernement, auquel j’ai eu l’honneur d’appartenir de 2010 à 2011.





Quelle éloquence, quelle constance, et surtout, quelle soudaine découverte des principes! Il est toujours intéressant de recevoir des leçons de rigueur institutionnelle de la part de ceux qui ont su, avec une remarquable souplesse, cumuler les plus hautes responsabilités de l’État. Une expérience aussi riche mérite en effet d’être partagée, même très tardivement. Je note également qu’une simple rencontre républicaine peut désormais susciter autant d’émoi et de haine.





Voilà qui en dit long sur la conception que certains se font de la politique et du dialogue républicain, surtout lorsqu’ils n’en sont pas les initiateurs. Plus surprenant encore, Sidi n’a rien à redire : sa plume semble sèche lorsque des hommes politiques de l’opposition rencontrent, ou sollicitent de rencontrer, le Chef de l’État en catimini, en prenant soin de demander que cela ne se sache pas. Sur ce point, notre aîné reste curieusement silencieux.





Pour ma part, je n’ai rien à cacher : j’ai agi en toute conscience et en toute transparence, parce que les sujets abordés portaient sur l’intérêt national, et je l’assume pleinement. Qu’il me soit permis, avec tout le respect dû à son âge et à son parcours, de rappeler que la cohérence n’est pas une posture de circonstance, mais une exigence permanente. Elle ne s’active pas au gré des humeurs ou des intérêts du moment.





Pour ma part, je reste fidèle à une ligne simple : responsabilité, constance et engagement au service de notre pays, même en étant dans l’opposition, sans agitation inutile et sans mémoire sélective.





Mgu narivpé Hatima djema, mgu nahifadhu yé tsi yahatru. ameen.





Fahmi Said Ibrahim