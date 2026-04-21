Mayotte aux Jeux des îles de l’Océan Indien : le glissement silencieux de la diplomatie comorienne ? Cette interrogation est fort légitime et appelle.

Mayotte aux Jeux des îles de l’Océan Indien : le glissement silencieux de la diplomatie comorienne ?







J'ai vu passer s dans les réseaux une contestation sur la participation de Mayotte aux jeux des îles de 2027, prenant part en tant qu'entité à part entière dans la délégation technique des jeux. J'ai vu passer s dans les réseaux une contestation sur la participation de Mayotte aux jeux des îles de 2027, prenant part en tant qu'entité à part entière dans la délégation technique des jeux.





Cette interrogation est fort légitime et appelle à plusieurs questions. Car, depuis l'indépendance des Comores jusqu'alors , Mayotte n'a jamais participé en tant qu'entité à part entière.





Mais, ma conclusion serait hâtive.





Dire que le gouvernement Comorien a reconnu de facto Mayotte française, parce qu'il accepterait une participation distincte aux jeux est discutable. La réalité est plus nuancée, et c'est justement c'est là où se joue le débat diplomatique.





D'abord, il faut rappeler que les jeux des îles de l'océan indien, sont avant tout une compétition sportive, qui n'a pas de valeur sportive à l'échelle des sportives internationales .





Autrement formuler, ne sont pas reconnus en tant que compétition au niveau international. Les jeux des îles ne sont pas non plus une instance juridique ou politique.





Dans ce cadre, plusieurs organisations participent avec des statuts particuliers qui ne reflètent pas nécessairement une reconnaissance internationale pleine et entière. Le sport souvent avec une logique plus pragmatique que diplomatique.





Ensuite, la question de Mayotte est encadrée par un contentieux international ancien.





Depuis 1975, l'organisation des nations unies continuent de considérer l'île comme faisant partie de l'archipel des Comores, malgré son administration par la France. Autrement dit, une décision sportive ponctuelle ne modifie pas ce cadre juridique.





Cela dit, l'intuition de notre frère Hachim Said Hassane sur une légèreté diplomatique n'est pas sans fondement ,mais il faut la formuler plus finement.





Le vrai problème n'est pas forcément une reconnaissance formelle, mais plutôt un signal politique ambigu.





En acceptant que Mayotte participe comme ,surtout sans clarification politique forte, le gouvernement Comorien peut donner l'impression :





D'un affaiblissement de sa position historique, d'un manque de cohérence dans sa communication, voire d'une banalisation progressive du fait accompli français.





En diplomatie, ce ne sont pas seulement les actes juridiques qui comptent, mais aussi les symboles.





Or, le sport est un espace hautement symbolique :





Drapeaux, hymnes, délégations.





Rien n'y est totalement neutre.





Le risque ici n'est donc pas une reconnaissance officielle , mais une érosion politique lente…





À force d'accepter des exceptions techniques ,on peut finir par installer une normalité qui affaiblit la revendication Comorienne sur le long terme.





Mais dans cette cacophonie diplomatique , il faut aussi voir l'autre côté de la pièce.





Refuser la participation de Mayotte aurait pu :





Compromettre l'organisation des jeux en 2027.

Isoler les Comores sur le plan régional.

Ou donner l'image d'un pays incapable de dissocier sport et politique.





Le gouvernement est donc probablement dans une logique pragmatique : préserver l'événement, éviter une crise régionale tout en maintenant sa officiellement sa position.





C'est là que la critique devient pertinente :





Le problème n'est pas tant la décision elle-même que l'absence éventuelle de stratégie visible autour de cette décision.





Un État peut faire un compromis sans se renier.

Réaffirmer clairement sa position auprès de la population.

Encadrer politiquement le compromis (expliquer qu'il est exceptionnel et non normatif).

Si ces conditions ne sont pas prises, alors oui , on peut parler de flottement diplomatique, ce qui est à long terme, peut-être tout aussi dangereux.





Daoud Halifa