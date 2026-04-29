Madagascar déclare «persona non grata» un agent de l'ambassade de France à Antananarivo

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0 0 29 avril 2026 2026-04-29T10:41:00+02:00 Modifier ce post

Madagascar déclare «persona non grata» un agent de l'ambassade de France à Antananarivo. La diplomatie malgache, dans un communiqué publié à la suite.

Madagascar : Un agent de l’ambassade de France déclaré « persona non grata »


Madagascar déclare «persona non grata» un agent de l'ambassade de France à Antananarivo
ALEXANDER JOE/AFP

L’île de l’océan Indien s’est rapprochée de la Russie et réévalue ses relations internationales, y compris avec l’ancienne puissance coloniale française

Madagascar a déclaré « persona non grata » un agent de l’ambassade de France à Antananarivo, selon un communiqué diffusé mardi par le ministère des Affaires étrangères malgaches.

Depuis la prise de pouvoir des militaires en octobre, l’île de l’océan Indien s’est rapprochée de la Russie et réévalue ses relations internationales, y compris avec l’ancienne puissance coloniale française qui a évacué l’ex-président Andry Rajoelina dans la foulée de son renversement.

Des accusations sans preuve visant la France


La diplomatie malgache, dans un communiqué publié à la suite de la convocation de l’ambassadeur de France, annonce « déclarer persona non grata un agent de l’Ambassade de France accrédité à Antananarivo, en raison d’agissements estimés incompatibles avec son statut […] concernant des actes de déstabilisation impliquant des ressortissants malagasy et étrangers. » L’ambassade de France n’a pas réagi dans l’immédiat. Ni l’identité ni le rôle de l’agent devant quitter le pays ne sont précisés par les autorités malgaches.

Le ministère des Affaires étrangères conclut son bref communiqué en réaffirmant son « attachement » au « maintien de relations fondées sur la confiance et le respect de la souveraineté des États ».

L’épisode fait suite à la diffusion sur les réseaux sociaux d’accusations visant la France, comme dans un message très partagé affirmant sans preuve que des « mercenaires français » étaient arrivés sur l’île. « L’Ambassade de France dément formellement les allégations qui circulent actuellement sur certains réseaux sociaux, relatives à une prétendue implication de la France dans une tentative de déstabilisation à Madagascar », avait réagi la diplomatie française. « Ces rumeurs sont mensongères. »

20 Minutes avec AFP

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