Ma mission n’est pas d’évaluer, mais de coordonner l’action gouvernementale. Enfin, cette démarche vise à renforcer la planification et la programmati



Ma mission n’est pas d’évaluer, mais de coordonner l’action gouvernementale. Il s’agit d’une responsabilité majeure, qui consiste à assurer un suivi rigoureux des activités des départements ministériels. Ma mission n’est pas d’évaluer, mais de coordonner l’action gouvernementale. Il s’agit d’une responsabilité majeure, qui consiste à assurer un suivi rigoureux des activités des départements ministériels.





Cet exercice ne vise pas à attribuer des notes, mais à constater, sous l’impulsion du commissariat général au plan, les réalisations des ministères, en veillant à leur conformité à travers le Plan de Travail Annuel de chaque département ainsi qu’avec les orientations fixées par le Chef de l’État.





Cette nouvelle approche met résolument l’accent sur une logique de résultats. Elle participe à l’ancrage d’une culture de redevabilité, en préparant les autorités à rendre compte à l’ensemble de la population de la mise en œuvre de leurs missions.





Enfin, cette démarche vise à renforcer la planification et la programmation de l’action publique, tout en stimulant le développement national.





Nour El-Fath Azali