Lettre ouverte aux jeunes diplômés : Le bureau n’est pas le seul chemin de réussite dans la vie. Je n’ai jamais déposé un dossier dans la fonction pub

Lettre ouverte à mes frères et sœurs diplômés : Le bureau n’est pas le seul chemin de réussite dans la vie







On connaît tous ce refrain : « J’ai mon diplôme, j’attends que l’État me recrute. » On s’assoit sur la place publique, on discute des heures durant, et les années s’envolent. Mes amis, attendre l’irréalisable est un piège qui consume votre jeunesse. On connaît tous ce refrain : « J’ai mon diplôme, j’attends que l’État me recrute. » On s’assoit sur la place publique, on discute des heures durant, et les années s’envolent. Mes amis, attendre l’irréalisable est un piège qui consume votre jeunesse.





​Mon parcours : Entre dignité et réalité





​Je ne vous parle pas de haut. J’ai deux licences en poche :

​Une Licence en Droit.

​Une Licence professionnelle en Administration et Gestion des Collectivités Locales.





​Pourtant, je n’ai pas attendu de porter une cravate pour commencer à vivre. Avant même de finir mes études, j'étais vendeur ambulant à Moroni. J’ai vendu des yaourts, des sachets, des vêtements... Pourquoi ? Parce que je refusais de croiser les bras.





​Sortir du système de la "Faveur"



Je n’ai jamais déposé un dossier dans la fonction publique. Pourquoi ? Parce que nous savons tous que là-bas, sans l'étiquette du parti au pouvoir CRC, UPDC, JUWA, CHIDZA, WENDZA MASSERA, WAYIDZI, les portes restent souvent closes. Au lieu d'attendre une place qui dépend du bon vouloir politique, j’ai tracé mon propre chemin : Je n’ai jamais déposé un dossier dans la fonction publique. Pourquoi ? Parce que nous savons tous que là-bas, sans l'étiquette du parti au pouvoir CRC, UPDC, JUWA, CHIDZA, WENDZA MASSERA, WAYIDZI, les portes restent souvent closes. Au lieu d'attendre une place qui dépend du bon vouloir politique, j’ai tracé mon propre chemin :





​J’ai commencé par enseigner dans des écoles privées.

​J’ai valorisé mes compétences là où elles étaient reconnues.

​Finalement, ce sont des grandes entreprises et des ONG qui ont vu ma valeur et m’ont recruté. Elles n'ont pas regardé ma couleur politique, mais ma détermination et mon expérience de terrain.

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L’erreur que nous commettons

​Le plus grand obstacle du jeune diplômé comorien est mental : croire que le "vrai travail" se résume à être assis derrière un bureau climatisé. Vendre au marché n'est pas une honte. Enseigner au quartier n'est pas un échec, aller cultiver au champs et revendre n'est pas une honte. Ce qui est honteux, c’est de laisser ses parents continuer à vous nourrir à 25 ou 30 ans sous prétexte que vous êtes "intellectuel". Lève toi et prends ton destin en main mon frère.





Par Nourdine Hassane