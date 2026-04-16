Les opportunités d'investissement américaines se développent grâce au partenariat avec les Comores

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0 0 16 avril 2026 2026-04-16T10:08:00+02:00 Modifier ce post

Les opportunités d'investissement américaines se développent grâce au partenariat avec les Comores. Le Chargé d’Affaires et le Secrétaire Général ont

Les opportunités d'investissement américaines se développent grâce au partenariat avec les Comores


Les opportunités d'investissement américaines se développent grâce au partenariat avec les Comores

Le 8 avril, le Chargé d’Affaires, Stephanie Arnold, a tenu une réunion fructueuse avec le Secrétaire Général du Gouvernement, Nour Azali, afin de discuter de l’expansion de la relation bilatérale entre les États-Unis et les Comores et des opportunités d’investissement américaines.

Ils ont évoqué le leadership des Comores dans le renforcement de la sécurité maritime régionale, la protection des voies maritimes essentielles au commerce américain, ainsi que les perspectives d’amélioration de la sécurité alimentaire, en s’appuyant sur le projet pilote Agri-Green des États-Unis à Diboini, qui met en valeur l’innovation agricole américaine.

Le Chargé d’Affaires et le Secrétaire Général ont également échangé sur les moyens de renforcer les liens commerciaux et d’attirer les investissements américains, contribuant ainsi au développement économique des Comores tout en créant des opportunités pour les entreprises américaines.

Ambassade des USA aux Comores

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