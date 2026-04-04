Les Mohéliens ont bravé la météo pour accueillir le président à Mohéli ! À sa descente d’avion, Monsieur le Président a été reçu par Madame la Gouvern



Les Mohéliens ont bravé la météo pour accueillir le président à Mohéli ! Une foule nombreuse s'est déplacée à l'aéroport de Bandar Es Salama pour l'accueillir. Les Mohéliens ont bravé la météo pour accueillir le président à Mohéli ! Une foule nombreuse s'est déplacée à l'aéroport de Bandar Es Salama pour l'accueillir.





Ce samedi 4 avril 2026, Son Excellence Monsieur Azali Assoumani, Président de l'Union des Comores, est arrivé aujourd’hui à Mohéli. L’avion présidentiel a atterri à l’aéroport de Bandar Es-Salam où le Chef de l’État a été chaleureusement accueilli par la Gouverneure de l’île autonome de Mohéli, les autorités insulaires, des élus, des notables de l’île.





La réception, empreinte de cordialité et de respect, a salué la visite officielle du Président qui s’inscrit dans le cadre du renforcement des liens entre l’État central et les autorités locales, ainsi que du dialogue continu avec les populations de Mohéli.





À sa descente d’avion, Monsieur le Président a été reçu par Madame la Gouverneure qui lui a présenté les hommages et manifestations de bienvenue de la part des instances insulaires. Dans le cadre de sa visite, Monsieur le Président présentera ses vœux de l’Eid Mubarak aux habitants de Mohéli, à l’issue d’un mois de Ramadan vécu dans la paix et la stabilité.





Ce geste illustre l’attention portée par la présidence aux valeurs religieuses et sociales qui unissent les Comoriens, et témoigne du souhait du Chef de l’État de partager ce moment de fête et de fraternité avec les populations locales.





Presse Gouvernorat de Mohéli.