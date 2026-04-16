Les États-Unis se réjouissent de renforcer leur collaboration avec les Comores

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0 0 16 avril 2026 2026-04-16T10:12:00+02:00 Modifier ce post

Les États-Unis se réjouissent de renforcer leur collaboration avec les Comores. La réunion a également permis d’examiner des opportunités de formation

Les États-Unis se réjouissent de renforcer leur collaboration avec les Comores

Le Chargé d’Affaires de l’ambassade des États-Unis, Stephanie Arnold, a rencontré le Ministre Comorien des Affaires Etrangères, Mbae Mohamed, le 9 avril afin de passer en revue la solidité de la relation bilatérale entre les États-Unis et les Comores et d’explorer les moyens d’approfondir davantage leur coopération.

Ils ont discuté du rôle essentiel des Comores dans la protection de la sécurité maritime qui bénéficie directement aux routes commerciales américaines ainsi que du soutien des États-Unis à la sécurité alimentaire et au développement agricole des Comores.

La réunion a également permis d’examiner des opportunités de formation en langue anglaise et de développement professionnel favorisant une meilleure coopération. Les États-Unis se réjouissent de renforcer leur collaboration avec les Comores dans des domaines d’intérêt mutuel.

Ambassade des USA aux Comores

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