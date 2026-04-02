Les Comores ont rendez-vous avec l’histoire ! Mais pour réussir ce pari, une chose est essentielle : la rigueur, la transparence et le sens de l’intér



L’organisation des Jeux des Îles de l’Océan Indien 2027 aux Comores constitue un moment décisif dans l’histoire de notre pays.





Pendant des décennies, les Comores ont décliné l’honneur d’accueillir ces jeux, faute d’infrastructures suffisantes et de moyens financiers. Aujourd’hui, le gouvernement a décidé de relever ce défi. Il faut le dire clairement : c’est un pari audacieux, mais aussi une responsabilité historique.





Ce rendez-vous régional ne doit pas être considéré comme un simple événement sportif. Il représente une opportunité exceptionnelle pour transformer notre pays. La préparation de ces jeux peut permettre :





de doter les Comores d’infrastructures sportives modernes et durables ;

d’améliorer les routes, les équipements publics et les capacités d’accueil ;

de stimuler l’économie, le tourisme et l’investissement ;

d’offrir des opportunités d’emplois à notre jeunesse ;

de renforcer le rayonnement et la crédibilité des Comores dans l’océan Indien.





Mais pour réussir ce pari, une chose est essentielle : la rigueur, la transparence et le sens de l’intérêt national dans la conduite de ce projet.





Les Jeux de 2027 doivent être un projet national, porté par l’État, les collectivités, le secteur privé et l’ensemble du peuple comorien.





Si cette organisation est menée avec sérieux et vision, elle restera dans l’histoire comme un tournant majeur pour le développement des Comores et donnera incontestablement une forte légitimité politique au régime actuel, qui aura su transformer un défi longtemps jugé impossible en une réalité porteuse d’espoir.





Les Comores ont rendez-vous avec l’histoire. À nous de faire de 2027 un symbole de réussite nationale.





Abbasse Mhadjou