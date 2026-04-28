L’arrestation de Moustoifa Idarousse, une affaire qui interroge l'état de droit ? Les éléments d’enquête, notamment ceux apportés par Ortega Live, évo

L’arrestation de Moustoifa Idarousse, une affaire qui interroge l'état de droit ?







Qui n’est pas ému lorsqu’on a découvert cette image de l’artiste Wanamah avec le descriptif de « captif » ? En effet, l’arrestation de Moustoifa Idarousse, figure majeure du reggae comorien, révélée initialement par Facebook FM puis approfondie ces dernières heures par Ortega Live, dépasse le cadre d’un fait divers judiciaire puisqu’elle met en lumière des zones d’ombre préoccupantes qui interrogent la transparence institutionnelle et le fonctionnement même de la justice dans le pays. Qui n’est pas ému lorsqu’on a découvert cette image de l’artiste Wanamah avec le descriptif de « captif » ? En effet, l’arrestation de Moustoifa Idarousse, figure majeure du reggae comorien, révélée initialement par Facebook FM puis approfondie ces dernières heures par Ortega Live, dépasse le cadre d’un fait divers judiciaire puisqu’elle met en lumière des zones d’ombre préoccupantes qui interrogent la transparence institutionnelle et le fonctionnement même de la justice dans le pays.





Selon les informations relayées, l’artiste a été arrêté le 21 avril 2026, puis placé en détention à la maison d’arrêt de Moroni, sans qu’aucune communication officielle du parquet ne vienne, à ce jour, éclairer l’opinion publique sur les motifs exacts de cette interpellation. Ce silence, dans un État de droit, n’est jamais anodin, surtout lorsqu’il s’agit d’une affaire impliquant une telle personnalité connue du grand public. Ce silence fragilise la confiance et alimente les spéculations.





Les éléments d’enquête, notamment ceux apportés par Ortega Live, évoquent une affaire ancienne liée à un conflit foncier familial remontant à plus de dix ans. Une décision de justice aurait été rendue en faveur du frère de l’artiste, sans jamais être exécutée pendant des années, avant d’être appliquée soudainement aujourd’hui. Mais au-delà des lenteurs et des soupçons d’influence qui peuvent peser sur l’appareil judiciaire, cette affaire met en lumière une évolution inquiétante de la société comorienne, notamment la montée des conflits familiaux autour de l’argent et du foncier. Là où, autrefois, les liens de sang constituaient un socle solide de solidarité et de régulation sociale, on observe aujourd’hui des fractures de plus en plus visibles.





Des frères comme des soeurs qui s’opposent, des familles qui se déchirent sans retenue pour des parcelles de terre ou des intérêts financiers. Le phénomène n’est plus marginal et traduit un basculement profond. Le foncier, devenu une ressource rare et hautement convoitée, attise les tensions et redéfinit les priorités, parfois au détriment des valeurs fondamentales de cohésion et de respect familial.





Dans ce contexte, si ça se confirme, l’affaire impliquant Moustoifa Idarousse prend une dimension symbolique forte ne restant plus plus seulement celle d’un artiste confronté à la justice, mais celle d’une société en mutation, où les repères traditionnels branlent sous la pression des enjeux économiques.





Ce basculement est un signal d’alerte. Une société où les liens familiaux se fragilisent au profit de logiques d’intérêt individuel court le risque de voir se multiplier les conflits, mais aussi de perdre une partie de son identité sociale et culturelle.





À cela s’ajoute la question centrale de la justice. Pourquoi une décision vieille de dix ans est-elle exécutée aujourd’hui ? Pourquoi n’a-t-elle pas été appliquée plus tôt ? Les éléments évoqués par Ortega Live, faisant état d’interventions présumées ayant retardé l’exécution, renforcent le sentiment d’une justice à géométrie variable.





Or, dans un contexte social déjà fragilisé, une justice perçue comme inconstante ne fait qu’aggraver les tensions. Elle alimente le doute, nourrit les frustrations et contribue à l’érosion du lien social.

Face à cette double crise – judiciaire et sociétale – une exigence s’impose : celle de la transparence et de la restauration de la confiance. Les autorités doivent clarifier cette affaire, mais aussi réaffirmer, par des actes, l’indépendance et la régularité de la justice.





Car une justice fragilisée dans une société en mutation devient un facteur de déséquilibre supplémentaire. Et une société où la famille elle-même devient un terrain de conflit est une société qui doit urgemment s’interroger sur sa trajectoire.





Abdoulatuf Bacar