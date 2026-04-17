La Syrie annonce avoir repris le contrôle de toutes les bases militaires américaines sur son territoire. Dans un communiqué, le ministère des affaires

La Syrie annonce avoir repris le contrôle de toutes les anciennes bases militaires américaines sur son territoire







Les forces américaines étaient présentes dans le pays depuis des années pour lutter contre le groupe Etat islamique. Le transfert s’est déroulé « en totale coordination entre les gouvernements syrien et américain », affirme le ministère des affaires étrangères syrien. Les forces américaines étaient présentes dans le pays depuis des années pour lutter contre le groupe Etat islamique. Le transfert s’est déroulé « en totale coordination entre les gouvernements syrien et américain », affirme le ministère des affaires étrangères syrien.





La Syrie a annoncé, jeudi 16 avril, avoir pris le contrôle de toutes les bases militaires qui abritaient auparavant des forces américaines, présentes depuis des années dans le pays pour lutter contre le groupe Etat islamique.





Dans un communiqué, le ministère des affaires étrangères syrien a, en effet, déclaré qu’il « se félicitait de la remise complète au gouvernement syrien des sites militaires où les forces américaines étaient auparavant présentes en Syrie ». Et d’ajouter que le transfert s’était déroulé « en totale coordination entre les gouvernements syrien et américain ».





La Syrie a pris jeudi le contrôle de la base aérienne de Qasrak, dans la province de Hassaké, bastion kurde dans le nord-est du pays, après le retrait des forces de la coalition internationale antijihadiste des Etats-Unis. Le commandement central américain pour le Moyen-Orient (CentCom) a précisé à l’Agence France-Presse (AFP) que les forces américaines « avaient achevé le transfert de toutes leurs principales bases en Syrie, dans le cadre d’une transition réfléchie et subordonnée à certaines conditions ».





« Les forces américaines continuent de soutenir les efforts de lutte contre le terrorisme menés par leurs partenaires, qui sont essentiels pour garantir la défaite durable » de l’EI, a ajouté le commandement militaire.





Le Monde avec AFP