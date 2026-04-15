La gouverneure de Mwali offre un panneau solaire à la localité de Ndrémeyani

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0 0 15 avril 2026 2026-04-15T09:40:00+02:00 Modifier ce post

La gouverneure de Mwali offre un panneau solaire à la localité de Ndrémeyani. Elle n’y est pas allée les mains vides : un panneau solaire a été offert

Mohéli–N’Dremeyani, mardi 14 avril 2026

La gouverneure de Mwali offre un panneau solaire à la localité de Ndrémeyani

Son Excellence Madame la Gouverneure de l’île autonome de Mohéli, Chamina Ben Mohamed, a effectué, cet après-midi, une visite officielle à N’Dremeyani, dans la région de Mledjele, accompagnée des membres de son cabinet.

Accueillie avec chaleur et ferveur par la population locale, Madame la Gouverneure a procédé à la remise de panneaux solaires destinés à renforcer l’accès à l’énergie et à améliorer durablement les conditions de vie des habitants.

Prenant la parole au nom de la communauté, le grand notable de N’Dremeyani a exprimé sa profonde reconnaissance pour cette visite empreinte d’attention et de considération. Avec une vive émotion, il a souligné le caractère historique de cet événement, rappelant qu’il s’agit de la première visite officielle d’un Gouverneur consacrée spécifiquement à la localité.

« Cette visite restera gravée dans nos mémoires. N’Dremeyani demeure pleinement mobilisée et unie derrière Madame la Gouverneure », a-t-il déclaré devant une assistance nombreuse et attentive.

À travers cette initiative, Madame la Gouverneure réaffirme son engagement constant en faveur du développement local, du soutien aux communautés et de la promotion des solutions énergétiques durables au bénéfice de l’ensemble de l’île de Mohéli.

Presse Gouvernorat de Mohéli.

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