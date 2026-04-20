Jeux des îles 2027 : ambition nationale ou fuite en avant ? Sur le papier, l’idée est belle. Elle flatte l’orgueil national, promet des infr...

Jeux des îles 2027 : ambition nationale ou fuite en avant ?







Sur le papier, l’idée est belle. Elle flatte l’orgueil national, promet des infrastructures modernes et donne aux Comores une visibilité régionale inédite. Sur le papier, l’idée est belle. Elle flatte l’orgueil national, promet des infrastructures modernes et donne aux Comores une visibilité régionale inédite.





Mais une question dérange! Sommes-nous prêts, ou sommes-nous en train de jouer avec le réel ?





Aujourd’hui, la vérité est brutale. Dans un pays où l’électricité reste instable, où l’eau manque encore dans plusieurs localités, où les infrastructures de base peinent à suivre…on nous parle de stades aux normes internationales, de villages olympiques et d’organisation millimétrée.





Ce n’est pas de l’ambition. C’est un test de crédibilité. Car organiser un événement comme les Jeux des îles, ce n’est pas faire des annonces.





C’est livrer, à temps, sans excuses, sous le regard de toute une région.





Et c’est là que le doute s’installe: qui pilote réellement ce projet ? Avec quels moyens ? (On nous parle d'un budget de plus de 50 milliards de francs). Avec quel niveau de transparence ? Et surtout : qui rendra des comptes en cas d’échec ?





Car le risque est immense. Pas seulement financier ni logistique. Mais le risque est politique. Car si les promesses ne sont pas tenues, si les chantiers restent inachevés, si les délais explosent… alors ces Jeux ne seront pas une fierté nationale.





Ils deviendront le symbole d’un État qui promet plus qu’il ne peut tenir.





Pourtant, tout n’est pas perdu. Oui, les Jeux des îles 2027 peuvent être une chance historique, ils peuvent accélérer le développement du pays et ils peuvent transformer durablement nos infrastructures.





Mais à une seule condition : rompre avec l’improvisation, le flou et l’irresponsabilité.





Ce projet ne peut pas être une vitrine politique. Il doit devenir un chantier national, transparent, rigoureux, suivi.





Sinon, la vérité sera simple : ce ne sont pas les Jeux qui échoueront…c’est notre crédibilité en tant qu’État.





Ahmed-Hachim Said Hassane