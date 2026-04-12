Islamabad 2026 : quand les profils racontent déjà la négociation Le 11 avril 2026, Islamabad est rentré dans l'Histoire de la géopolitiq...

Islamabad 2026 : quand les profils racontent déjà la négociation







Le 11 avril 2026, Islamabad est rentré dans l'Histoire de la géopolitique moyen-orientale en étant le lieu hôte qui reçoit non seulement deux délégations qui se font face mais deux visions du monde surtout, deux cultures du pouvoir, deux manières d’envisager la guerre et la paix. Comme si celà ne suffisait pas, un fait plus révélateur encore, les membres des délégations sont des trajectoires individuelles qui éclairent la nature même de ces négociations. Des négations qui se sont finalement soldées au fiasco car sans aucun accord. Le 11 avril 2026, Islamabad est rentré dans l'Histoire de la géopolitique moyen-orientale en étant le lieu hôte qui reçoit non seulement deux délégations qui se font face mais deux visions du monde surtout, deux cultures du pouvoir, deux manières d’envisager la guerre et la paix. Comme si celà ne suffisait pas, un fait plus révélateur encore, les membres des délégations sont des trajectoires individuelles qui éclairent la nature même de ces négociations. Des négations qui se sont finalement soldées au fiasco car sans aucun accord.





Je vous explique.





Car derrière les communiqués officiels et les formules diplomatiques, les hommes disent souvent plus que les États.





1. Côté iranien, la délégation frappe d’abord par sa cohérence. Elle est structurée, hiérarchisée, enracinée dans une double légitimité : intellectuelle et révolutionnaire.





Abbas Araghchi incarne cette tradition diplomatique patiente, presque doctrinale. Formé aux relations internationales à l’École des relations internationales rattachée au ministère des Affaires étrangères, il obtient ensuite une maîtrise en sciences politiques à l’Université islamique Azad de Téhéran. Il est également titulaire d’un doctorat en pensée politique de l’Université du Kent, avec une thèse consacrée à l’évolution de la participation politique dans la pensée islamique contemporaine. Ce socle académique éclaire son approche : chez lui, la négociation n’est pas improvisation mais construction intellectuelle. Ancien ambassadeur en Estonie, en Finlande et au Japon, artisan de l’accord nucléaire de 2015, il parle persan, arabe et anglais, et inscrit chaque échange dans une continuité stratégique.





Face à lui — ou plutôt à ses côtés — Mohammad Bagher Ghalibaf, lui-même pilote de l'avion de sa propre délégation, y apporte une tout autre densité. Engagé à 19 ans dans la guerre Iran-Irak, il devient général des Gardiens de la Révolution à seulement 22 ans. Mais son parcours ne se limite pas au militaire : il obtient une maîtrise en géographie politique en 1996, puis un doctorat dans la même discipline en 2001 à l’université Tarbiat Modares. Ancien maire de Téhéran pendant onze ans, président du Parlement depuis 2020, il est aujourd’hui considéré comme l’un des hommes forts du régime. Sa présence à Islamabad n’est pas symbolique : elle ancre la négociation dans le cœur du pouvoir iranien. Là où Araghchi conceptualise, Ghalibaf incarne la décision.





Cette complémentarité est révélatrice d’un système où l’expertise académique et l'expérience stratégique se renforcent mutuellement.





2. En face, la délégation américaine offre une image plus composite, mêlant institutions, réseaux personnels et logiques transactionnelles.





J. D. Vance en est la figure institutionnelle. Ancien membre des Marines (2003–2007), il obtient un Bachelor of Arts en sciences politiques et philosophie à l’université d’État de l’Ohio en 2009, avant de décrocher un Juris Doctor à la faculté de droit de Yale en 2013. Son parcours conjugue discipline militaire et excellence académique, typique d’une élite politique américaine façonnée par l’effort individuel. Il incarne une ligne à la fois ferme et pragmatique dans la gestion du conflit.





À ses côtés, Jared Kushner, gendre du président américain représente une diplomatie d’influence. Diplômé d’un Bachelor of Arts en sociologie de l’université Harvard (2003), il complète sa formation par un master en droit et un MBA à l’université de New York. Héritier du monde immobilier et acteur des négociations au Moyen-Orient avant la guerre, il incarne une approche où les logiques économiques et relationnelles priment souvent sur les cadres institutionnels classiques.





Enfin, Steve Witkoff complète ce trio avec un profil atypique. Homme d’affaires et proche personnel de Donald Trump, il n’est pas issu des circuits diplomatiques traditionnels. Pourtant, il a joué un rôle clé dans les tentatives de négociation autour du nucléaire iranien et dans des discussions sensibles liées aux otages. Opposé aux opérations militaires, il s’est imposé comme un canal parallèle, révélateur d’une diplomatie américaine où l’informel pèse parfois autant que l’officiel.





Ainsi, là où l’Iran présente un bloc structuré, idéologiquement cohérent et académiquement solide, les États-Unis avancent avec une délégation aux logiques multiples : institutionnelle, économique et personnelle.





Cette différence n’est pas anodine. Elle façonne la dynamique même des négociations.





D’un côté, une délégation homogène, où chaque membre incarne une fonction claire dans un système centralisé. De l’autre, une équipe plurielle, reflet d’un pouvoir plus fragmenté, où plusieurs canaux coexistent.





Islamabad devient alors bien plus qu’un lieu de discussion. C’est un révélateur.





Car dans ce face-à-face, les diplômes ne sont pas de simples lignes sur un curriculum vitae. Ils traduisent des manières de penser, des méthodes d’action, des visions du monde.





Et, au fond, ils disent déjà comment chacun négocie — et jusqu’où chacun est prêt à aller.





Si l'on avait à tout prix à se prononcer sur le gagnant de ce marathon diplomatique, il est clair que ce soit d'abord l'Iran qui, malgré ses réserves et méfiances face aux ruses, il a accepté le cessez-le-feu et le dialogue. Puis le Pakistan qui a trouvé le format des discussions (Deux délégations séparées l'une de l'autre dans un même bâtiment et qui se transmettaient des communications comme si l'une et l'autre n'avaient pas fait le déplacement sur le même sol.)





Abdoulatuf Bacar