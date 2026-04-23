Inauguration d’un bloc opératoire moderne à Nioumachouwa. Dans son allocution, le Docteur Nourdine Alawi a exprimé sa profonde gratitude à Madame la G

Installation officielle du Docteur Nourdine Alawi et inauguration d’un bloc opératoire moderne à Nioumachouwa







Nioumachouwa, Mohéli, 21 avril 2026,Son Excellence Madame la Gouverneure de l’île autonome de Mohéli, Chamina Ben Mohamed, ce jour de la cérémonie officielle d’installation du Docteur Nourdine Alawi, gynécologue-obstétricien désormais CMC de Nioumachouwa. Cet événement d’envergure a également été marqué par l’inauguration d’un bloc opératoire moderne, destiné à renforcer significativement l’offre de soins dans la région. Nioumachouwa, Mohéli, 21 avril 2026,Son Excellence Madame la Gouverneure de l’île autonome de Mohéli, Chamina Ben Mohamed, ce jour de la cérémonie officielle d’installation du Docteur Nourdine Alawi, gynécologue-obstétricien désormais CMC de Nioumachouwa. Cet événement d’envergure a également été marqué par l’inauguration d’un bloc opératoire moderne, destiné à renforcer significativement l’offre de soins dans la région.





Placée sous le signe de la solennité et d’une forte mobilisation populaire, la cérémonie a rassemblé les membres du cabinet de Madame la Gouverneure, les notables de la région de Mledjele, des professionnels de santé, des agents médicaux en service, ainsi qu’une importante affluence de femmes, d’enfants et d’habitants venus témoigner de leur soutien.





Dans son allocution, le Docteur Nourdine Alawi a exprimé sa profonde gratitude à Madame la Gouverneure et à son équipe pour l’honneur de leur présence. Il a également remercié chaleureusement les populations de Mledjele, en particulier celles de Nioumachouwa, pour l’accueil empreint de générosité qui lui a été réservé.





Le Docteur Alawi a tenu à saluer ses confrères et l’ensemble du corps médical présents, mettant en lumière l’esprit de solidarité et de collaboration qui caractérise la communauté soignante. Il a, en outre, adressé ses sincères remerciements au projet COMPASS, à travers le ministère de la Santé, pour l’accompagnement déterminant dont il a bénéficié tout au long de son parcours de spécialisation.





Intervention de Son Excellence Madame la Gouverneure Chamina Ben Mohamed :





Prenant la parole, Madame la Gouverneure a souligné la portée stratégique de cette installation pour l’île de Mohéli et, au-delà, pour l’ensemble du système de santé national. Elle a, en premier lieu, exprimé sa vive reconnaissance à Son Excellence Monsieur le Président de l’Union des Comores, Azali Assoumani, pour son engagement constant en faveur du développement de Mohéli, notamment dans le secteur de la santé.





Elle a ensuite salué les efforts du Ministre de la Santé ainsi que l’appui soutenu du projet COMPASS, dont l’accompagnement a permis au Docteur Nourdine Alawi de mener à bien sa spécialisation.

S’adressant aux autorités présentes et à la population, Madame la Gouverneure a souhaité la bienvenue au Docteur Alawi sur l’île de Mohéli et lui a adressé ses vœux de plein succès dans l’accomplissement de sa mission au service des populations. Elle a également salué la mobilisation exemplaire des habitants de Mledjele, témoignant de leur engagement en faveur du développement local.





Madame la Gouverneure a rappelé avec insistance que l’installation d’un gynécologue-obstétricien à Nioumachouwa constitue une avancée majeure pour le territoire. Cette présence permettra de réduire significativement les évacuations sanitaires vers les autres îles et d’améliorer durablement l’accès à des soins spécialisés de qualité, en particulier pour les femmes.





Cette cérémonie consacre ainsi une étape déterminante dans le renforcement du système de santé à Mohéli. Elle illustre les résultats concrets d’une synergie efficace entre les plus hautes autorités de l’État, les partenaires techniques et l’engagement constant des acteurs locaux.





Service de communication Gouvernorat de Mohéli