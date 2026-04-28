"Gardez la lecture du Coran pour les cérémonies où on est entre nous"

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0 0 28 avril 2026 2026-04-28T16:25:00+02:00 Modifier ce post

"Gardez la lecture du Coran pour les cérémonies où on est entre nous" On invite des Mauriciens, des Malgaches, des Réunionnais, des Seychellois. Même.

Nous sommes devenus les pires Ambassadeurs de l'Islam


"Gardez la lecture du Coran pour les cérémonies où on est entre nous"

Quand on reçoit du monde chez nous, la première règle c’est la courtoisie. Point. On organise le Forum Économique des îles de l’Océan Indien. On invite des Mauriciens, des Malgaches, des Réunionnais, des Seychellois. Même des Ivoiriens qui traversent l’Afrique pour venir. Chacun a sa religion. Chrétien, hindou, bouddhiste, animiste. On est censés respecter leur foi.

Alors pourquoi sommes-nous obligés de les contraindre à écouter des versets coraniques ? Quelqu’un m’explique la logique ? La lecture du Coran a sa place. Oui. Mais gardez-la pour les cérémonies où on est entre nous : avec les Saoudiens, les Iraniens, les frères avec qui on partage le même Livre.

Imaginez 2 secondes l’inverse : Demain, notre délégation présidentielle va à Madagascar. Et là, les Malgaches bloquent tout le monde 1h pour lire des chapitres de la Bible avant de commencer. On serait furieux, non ? On crierait au manque de respect. À l’imposition. À la provocation. Alors pourquoi on fait aux autres ce qu’on refuse qu’on nous fasse ?

À force d’imposer notre religion dans des cadres régionaux, économiques, laïcs, nous faisons une très mauvaise campagne pour l’Islam. On donne l’image d’une religion qui ne respecte pas les autres. Ça s’appelle de la violence. Une violence symbolique.

L’Islam n’a pas besoin de ça. L’Islam est grand par le comportement, pas par la contrainte.
Respectons les gens qu’on invite. Sinon n'invitons personne.

Mistoihi Abdillahi
Écrivain et Sociologue

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