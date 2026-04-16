"Être actif sur Facebook ou TikTok ne fait pas de vous l’administrateur dont les Comores ont besoin". Une seule question compte, qu’avez-vous réelleme

Monsieur le Secrétaire Général,







En tant que jeune citoyen comorien, je vous adresse ces mots par devoir de vérité. Vous occupez aujourd’hui une fonction stratégique au sommet de l’État, une opportunité rare pour un homme de votre génération. Mais cette position exige du courage et des résultats, pas une présence permanente sur les réseaux sociaux. En tant que jeune citoyen comorien, je vous adresse ces mots par devoir de vérité. Vous occupez aujourd’hui une fonction stratégique au sommet de l’État, une opportunité rare pour un homme de votre génération. Mais cette position exige du courage et des résultats, pas une présence permanente sur les réseaux sociaux.





La communication ne gouverne pas un pays. Être actif sur Facebook ou TikTok ne fait pas de vous l’administrateur dont les Comores ont besoin.





Pendant que vous occupez les écrans, la réalité reste la même, la jeunesse s’enfonce dans le chômage, les familles peinent à survivre et l’espoir disparaît.





Depuis 2016, la précarité augmente et les perspectives diminuent. Le décalage entre vos apparitions publiques et la vie réelle des Comoriens est devenu insupportable.





Un Secrétaire Général ne débat pas avec des commentaires absurdes, il agit. Pendant que vous vous défendez en ligne, des jeunes perdent leur avenir et un peuple entier attend des décisions concrètes.





Aujourd’hui, vous donnez l’image d’un responsable plus préoccupé par son image que par son pays. Vous agissez davantage comme un ambassadeur de parti que comme un serviteur de la nation. Pourtant, le pouvoir est temporaire. Sans bilan réel, sans actions fortes et sans résultats visibles, votre avenir politique disparaîtra aussi vite qu’il est apparu.





Une seule question compte, qu’avez-vous réellement changé dans la vie des Comoriens ? Quelle crise avez-vous résolue ? Quelle structure durable avez-vous construite pour sortir votre peuple de la misère ?





Vous avez une opportunité que beaucoup n’auront jamais. Mais au lieu de construire, vous occupez l’espace médiatique et défendez une image.





Cela ne nourrit pas un peuple, cela ne crée pas d’emplois et cela ne bâtit pas un pays. Il est temps de redescendre sur terre. Votre légitimité ne viendra ni de votre nom, ni de votre présence dans les meetings du CRC, ni de votre activité sur les réseaux sociaux, mais uniquement de vos résultats.





Soit vous laissez une empreinte réelle, soit vous devenez une opportunité perdue de plus.

L’histoire, elle, n’oublie jamais.





Par Ali Wadaane