Du changement au Ministère des Transports

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0 0 16 avril 2026 2026-04-16T10:04:00+02:00 Modifier ce post

Du changement au Ministère des Transports. Monsieur KASSIM IBRAHIM ELARIF (NIN 1003943) est nommé Directeur de Cabinet de la Ministre des Transports M

Du changement au Ministère des Transports

Arrêté Nº26-006/MTMA/CAB Portant nomination de Monsieur KASSIM IBRAHIM ELARIF en qualité de Directeur de Cabinet de la Ministre des Transports Maritime et Aérien

LA MINISTRE


Vu la Constitution de l'Union des Comores du 23 décembre 2001, révisée par le référendum du 30 juillet 2018 ;

Vu le décret N°09-019/PR du 07 mars 2009, fixant le cadre organique de la Vice-présidence chargée du Ministère des Transports et du Tourisme ;

Vu le décret N°25-122/PR du 08 octobre 2025 portant organisation générale des structures administratives des ministères ainsi que de leurs missions :

Vu le décret N°24-107/PR du 06 août 2024, portant refonte de l'organisation, du fonctionnerent, et des attributions du Secrétariat Général du Gouvernement ;

Vu le décret N°26-030/PR du 05 février 2026, portant composition du gouvernement de l'Union des Comores.

ARRETE


Article 1 : Monsieur KASSIM IBRAHIM ELARIF (NIN 1003943) est nommé Directeur de Cabinet de la Ministre des Transports Maritime et Aérien en remplacement de Monsieur BOURHANE AHMED BOURHANE.

Article 2 : Le présent arrêté, qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré, publié au Journal Officiel de l'Union des Comores of communiqué partout où besoin sera.

Yasmine Hassane Alfeine


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