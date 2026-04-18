Diplomatie comorienne : entre affirmation africaine et ouverture stratégique. Mais au-delà des symboles, c’est la cohérence du message qui mérite d’êt

Diplomatie comorienne : entre affirmation africaine et ouverture stratégique







La récente tournée diplomatique du Président Azali Assoumani, de la République du Congo à Antalya, n’est ni anodine ni purement protocolaire. La récente tournée diplomatique du Président Azali Assoumani, de la République du Congo à Antalya, n’est ni anodine ni purement protocolaire.





Elle révèle, au contraire, une orientation claire de la politique extérieure des Comores : celle d’un État qui cherche à à peser et à équilibrer ses alliances dans un monde en recomposition. À Brazzaville, la présence du Chef de l’État à l’investiture de Denis Sassou Nguesso s’inscrit dans une tradition africaine de solidarité politique.





Dans un contexte où les équilibres régionaux priment souvent sur les lectures extérieures, cette participation traduit une volonté assumée de consolider des alliances stratégiques au sein de l’Union africaine. Elle rappelle une réalité : les Comores ne peuvent défendre efficacement leurs intérêts qu’en s’appuyant sur des soutiens africains solides.





À Antalya, sous l’impulsion de Recep Tayyip Erdoğan, le ton change. Le Président Azali Assoumani élargit l’horizon diplomatique comorien. En plaidant pour un multilatéralisme plus inclusif, il donne voix à une frustration largement partagée par les petits États : celle d’un ordre international encore trop fermé, encore trop inégal. En s’ouvrant à la Turquie, les Comores affirment une volonté de diversification de leurs partenariats, rompant avec une dépendance historique vis-à-vis de la France.





Mais au-delà des symboles, c’est la cohérence du message qui mérite d’être soulignée. Dialogue, responsabilité, souveraineté : tels sont les piliers d’une diplomatie qui refuse la confrontation stérile. Sur la question sensible de Mayotte, cette approche privilégie la patience et le respect mutuel.

Est-ce un choix de sagesse ou un excès de prudence ? Le débat reste ouvert.









Ce qui est certain, en revanche, c’est que les Comores cherchent à occuper une position d’équilibre : entre Afrique et reste du monde, entre fidélité aux alliances historiques et ouverture à de nouveaux partenaires, entre réalisme politique et ambition morale.





Toute la question est désormais là : cette diplomatie de présence peut-elle se transformer en diplomatie d’influence ? Car à l’heure des mutations géopolitiques, la visibilité ne suffit plus. Il faut des résultats. Il faut des avancées concrètes pour notre économie, pour notre souveraineté, pour notre place dans le concert des nations.





En somme, cette séquence diplomatique révèle une stratégie équilibrée mais exigeante : renforcer la visibilité internationale des Comores tout en transformant cette présence en résultats concrets sur les plans politique et économique.





En tant que Président du RDDC et militant engagé du parti CRC, je réaffirme notre soutien total à cette orientation diplomatique. Elle reflète une vision claire : celle d’un État comorien respecté, écouté et pleinement acteur des dynamiques africaines et internationales.





Aujourd’hui, plus que jamais, nous devons accompagner cette dynamique. Car c’est dans l’unité, la constance et la confiance dans nos institutions que les Comores pourront transformer cette visibilité diplomatique en progrès concret pour notre nation et pour les générations futures.





Fakihi Mradabi

Président du RDDC

Cadre et Militant du Parti CRC

Paris, le 18 Avril 2026