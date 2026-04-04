Construction de la toute première Smart City des Comores

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0 0 04 avril 2026 2026-04-04T09:14:00+02:00 Modifier ce post

Construction de la toute première Smart City des Comores. Ce projet, qui a également suscité l’intérêt du Conseil International des Jeux (CIJ), a été.

Financement de la Smart City


Construction de la toute première Smart City des Comores

Dans le cadre des Jeux des Îles, le COJI Comores 2027 porte une ambition forte : laisser un héritage durable au pays, notamment dans les domaines du sport, du transport, du tourisme, de la santé et surtout de l’hébergement.

C’est dans cette dynamique qu’un projet innovant a été proposé aux autorités comoriennes : la construction de la toute première smart city des Comores, à Moindzaza Djoumbé. Imaginé par une équipe de quatre jeunes architectes comoriens de la diaspora, ce projet prévoit la réalisation de 332 logements, répartis en trois types d’habitations (A, B et C), avec une priorité accordée à l’accueil des athlètes.

Après l’étude de plusieurs options, un montage financier structurant a été retenu. Il repose sur un partenariat porté par la Banque Centrale des Comores, en collaboration avec un pool de banques commerciales (Exim Bank, AFG Bank) et des institutions de microfinance (Union des Mecks, Meck Moroni, Sanduk d’Anjouan), pour la construction de 200 logements de type A.

Ce projet, qui a également suscité l’intérêt du Conseil International des Jeux (CIJ), a été présenté le jeudi 2 avril au Président de la République, SEM Azali Assoumani, au Palais de Beit Salam.

Reposant sur un partenariat public-privé (PPP), il introduit pour la première fois en Union des Comores le mécanisme du crédit-bail. Une avancée majeure qui ouvre la voie à un modèle d’hébergement moderne, connecté et respectueux de l’environnement.

Pour le Gouverneur de la Banque Centrale des Comores, M. Younoussa Ben Imane, cette initiative témoigne de la confiance du secteur bancaire dans les perspectives d’émergence du pays, mais aussi de la capacité des institutions financières comoriennes à unir leurs forces pour accompagner des projets structurants au service de la Nation. COJI

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