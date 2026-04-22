Conflit entre Diboini et Mbambani : Des maisons et des véhicules incendiés

Un simple règlement de compte entre jeunes a dégénéré en un conflit communautaire majeur entre les villages de Mbambani et Diboini. Entre expéditions punitives, maisons incendiées et véhicules vandalisés, le bilan est lourd.





L'origine : Une étincelle individuelle





Tout commence par une altercation banale, mais lourde de conséquences. Selon des sources concordantes des deux côtés, un jeune de Mbambani aurait été frappé une première fois par des jeunes de Diboini suite à des menaces verbales. Refusant d'en rester là, la victime aurait alors sollicité l'aide de tiers — décrits comme des "bandits" par certains témoins — pour organiser une expédition punitive contre ses agresseurs.





L'affaire, portée devant les tribunaux après une période de tension, semblait avoir trouvé une issue légale : les jeunes de Mbambani impliqués avaient été condamnés à des amendes. Cependant, le ressentiment est resté intact. À Diboini, une promesse de vengeance planait : « le jour où nous le reverrons, il sera frappé ».





Le point de rupture : Le match de dimanche dernier





Le calme précaire a volé en éclats dimanche dernier. Alors que Mbambani affrontait Dzahadjou lors d'un match de football organisé sur le terrain de Diboini, le jeune au centre du litige initial était présent. Pour les jeunes de Diboini, l'occasion était trop belle. L'individu a été violemment pris à partie et frappé sur les lieux de la rencontre, ravivant instantanément les braises du conflit.





Une nuit de chaos : Saccages et otage





La situation a basculé dans l'irrationnel entre la nuit de Mardi au mercredi. En représailles, des jeunes de Diboini auraient d'abord saccagé une maison à Mbambani. La provocation est montée d'un cran lorsque des motards de Diboini ont traversé la place publique de Mbambani, éclairant les lieux pour narguer les habitants.





La réaction de Mbambani ne s'est pas fait attendre : les jeunes du village ont intercepté les provocateurs, frappant un jeune de Diboini et prenant un otage. Dans la foulée, une maison a été saccagée à Diboini et une tentative de destruction a visé le sandoukou de Diboini.





Un bilan matériel et humain dramatique





C'est l'intervention massive des habitants de Diboini, venus en nombre pour libérer l'otage, qui a mené au chaos final.





Les images témoignent de la violence des affrontements :

Véhicules : 5 voitures saccagées, dont 2 entièrement brûlées.

Habitations : 1 maison incendiée, 6 maisons lourdement saccagées avec de nombreuses vitres brisées.

Commerce : Une boutique a été entièrement vandalisée.





Un cri du cœur pour le Hamanvou





Face à cette dérive inadmissible, la neutralité n'est plus de mise. Nous condamnons avec la plus grande fermeté ces actes de barbarie qui n'honorent aucun de nos villages. Transformer un différend personnel en une guerre entre localités est un retour en arrière que la région du Hamanvou ne peut se permettre.





Un appel solennel est lancé à toute la population du Hamanvou, et particulièrement à la jeunesse : La violence ne résout rien, elle ne fait qu'engendrer la ruine et la haine. Nous appelons les sages, les chefs de villages et les autorités à prendre leurs responsabilités pour apaiser les cœurs. Le respect de la loi et la médiation doivent rester les seuls remparts contre l'anarchie.





Aujourd'hui, le choc laisse place à l'inquiétude. Si l'otage a pu être récupéré, les cicatrices entre Mbambani et Diboini sont profondes. Le défi est immense : restaurer la paix et l'unité fraternelle avant qu'un nouveau drame ne vienne enduiller nos foyers.





Bouenindi FM