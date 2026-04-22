Comores : quand les repères s’effacent, le chaos s’installe en silence Aux Comores, il fut un temps où l’éducation ne se limitait pas aux mu...

Comores : quand les repères s’effacent, le chaos s’installe en silence







Aux Comores, il fut un temps où l’éducation ne se limitait pas aux murs des écoles. Elle commençait aussi sur les nattes simples des écoles coraniques, ces lieux modestes que nos anciens appelaient paya lachiyo. Sous l’ombre d’un manguier ou dans une petite pièce blanchie par les années, les enfants apprenaient bien plus que des versets. Ils y recevaient une manière d’être au monde : la retenue dans la parole, la dignité dans le comportement, le respect de l’autre et la conscience de soi. L’enfant y comprenait très tôt que chaque mot est une semence et que chaque geste laisse une trace dans la mémoire du monde. On n’y formait pas seulement des mémoires, mais des consciences. Aux Comores, il fut un temps où l’éducation ne se limitait pas aux murs des écoles. Elle commençait aussi sur les nattes simples des écoles coraniques, ces lieux modestes que nos anciens appelaient paya lachiyo. Sous l’ombre d’un manguier ou dans une petite pièce blanchie par les années, les enfants apprenaient bien plus que des versets. Ils y recevaient une manière d’être au monde : la retenue dans la parole, la dignité dans le comportement, le respect de l’autre et la conscience de soi. L’enfant y comprenait très tôt que chaque mot est une semence et que chaque geste laisse une trace dans la mémoire du monde. On n’y formait pas seulement des mémoires, mais des consciences.





Ces lieux n’étaient pas simplement des espaces d’apprentissage religieux. Ils constituaient une école de la vie, un prolongement de la famille et une boussole morale pour la société. L’éducation y était collective : le maître enseignait, les parents veillaient et la communauté entière participait à l’équilibre moral des plus jeunes.





Aujourd’hui pourtant, ce fil discret qui reliait les générations semble se fragiliser. Dans plusieurs villes et villages, les paya lachiyo se vident progressivement. Leur silence contraste avec le bruit croissant des rues où certains jeunes cherchent ailleurs des repères qu’ils ne trouvent plus. Les carrefours, les nuits désorientées et certains lieux de dérive prennent parfois la place de ces espaces où l’on apprenait autrefois la patience, la modestie et la discipline.





Cette transformation n’est pas seulement culturelle : elle est aussi sociale. La déscolarisation touche une partie de la jeunesse, tandis que l’alcoolisme et d’autres formes d’errance gagnent du terrain. Lorsque les jeunes quittent trop tôt les bancs de l’école, ils quittent aussi souvent les outils nécessaires pour construire leur avenir. Une société qui laisse ses enfants s’éloigner des livres pour se rapprocher des rues ressemble à un navire qui perd sa boussole au milieu de l’océan.





Il serait pourtant trop simple d’expliquer cette situation par la seule responsabilité de l’État ou par les mutations du monde moderne. Les sociétés changent, les réalités économiques évoluent, et les modèles éducatifs doivent eux aussi s’adapter. Mais une chose demeure constante : l’éducation est toujours le résultat d’une alliance entre la famille, la communauté et les institutions.





La question qui se pose aujourd’hui aux Comores n’est donc pas seulement celle de la nostalgie du passé, mais celle de l’avenir collectif. Comment préserver l’héritage moral et éducatif transmis par les générations précédentes tout en répondant aux défis du présent ?





Plusieurs pistes de réflexion méritent d’être ouvertes.





La première concerne la réhabilitation du rôle communautaire dans l’éducation. Les paya lachiyo pourraient redevenir des espaces vivants, non seulement pour l’apprentissage religieux, mais aussi comme lieux d’encadrement moral et social. La tradition n’a pas besoin d’être figée ; elle peut être adaptée pour répondre aux réalités contemporaines.





La deuxième piste concerne le dialogue entre l’école moderne et les structures traditionnelles. Loin d’être opposées, ces deux formes d’éducation peuvent se compléter. L’école transmet les savoirs académiques ; les structures communautaires transmettent souvent les valeurs et la discipline sociale. Ensemble, elles peuvent former des citoyens équilibrés.





La troisième réflexion concerne la responsabilité collective. Attendre uniquement l’intervention du gouvernement revient parfois à attendre trop longtemps. Les villages, les quartiers, les associations et les familles peuvent eux aussi agir : soutenir les éducateurs, encourager la scolarisation, créer des espaces d’écoute et d’accompagnement pour les jeunes.





Enfin, il faut redonner à la jeunesse des horizons crédibles. Beaucoup de dérives naissent du sentiment d’abandon ou d’inutilité. Lorsqu’un jeune ne voit plus de chemin possible, il devient plus vulnérable aux illusions et aux excès. Investir dans l’éducation, l’encadrement et les perspectives d’avenir n’est donc pas seulement un choix moral ; c’est une nécessité sociale.





Les anciens avaient laissé des lanternes allumées dans la nuit de l’ignorance. Ces lanternes ne demandent pas seulement d’être admirées avec nostalgie, mais d’être ravivées avec lucidité.





Car chaque enfant sauvé par l’éducation est une crise évitée pour la société. Et une génération privée de repères ressemble à un arbre sans racines : elle peut sembler debout un moment, mais le premier vent de la vie finit toujours par la renverser.





L’avenir des Comores dépendra en grande partie de la manière dont ses villes et ses villages choisiront de répondre à cette question fondamentale : comment transmettre aux générations suivantes non seulement des connaissances, mais aussi une direction.





Ibouroi Fahadi