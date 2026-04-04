Belou : "Certains ont été interpellés, tandis que les recherches se poursuivent activement"

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0 0 04 avril 2026 2026-04-04T18:40:00+02:00 Modifier ce post

Belou : "Certains ont été interpellés, tandis que les recherches se poursuivent activement". Ces actes relèvent de comportements strictement individue

Belou : "Certains ont été interpellés, tandis que les recherches se poursuivent activement"

Lors du point de presse de ce jour à Moroni, j’ai tenu à apporter des précisions sur l’incident survenu à l’occasion de la participation de nos forces armées à l’exercice régional Papangue 2026, organisé à La Réunion.

Sur un contingent de 20 militaires comoriens engagés dans cet exercice de coopération, 7 ont quitté leur unité sans autorisation, en violation des règles encadrant ce type de mission. Certains ont été interpellés, tandis que les recherches se poursuivent activement.

Ces actes relèvent de comportements strictement individuels et ne sauraient remettre en cause les valeurs de discipline, de loyauté et d’engagement qui caractérisent nos forces armées. Le Gouvernement, en étroite coordination avec les autorités françaises, suit cette situation avec la plus grande attention. Des mesures disciplinaires et judiciaires seront prises conformément aux textes en vigueur.

Je tiens à rassurer nos concitoyens : nos forces armées demeurent pleinement mobilisées, professionnelles et engagées au service de la Nation.

M. Youssoufa Mohamed Ali, Directeur de Cabinet du Président, chargé de la Défense

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