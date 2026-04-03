Au lieu d’investir sur sa capacité de stockage Comor Hydrocarbures se met à concurrencer ses propres clients ! L'ouverture de cette station est le ref



Plutôt que de concurrencer ses propres clients Comores hydrocarbures devrait plutôt investir sur sa capacité de stockage. Dans les années 80 le pays avait plus de 3 mois d'autonomie. Avec la hausse de la consommation des hydrocarbures par les ménages et l'état nous avons seulement 45 jours d'autonomie. Un petit retard de quelques jours d'un pétrolier de ravitaillement suffit à plonger le pays dans une crise. Plutôt que de concurrencer ses propres clients Comores hydrocarbures devrait plutôt investir sur sa capacité de stockage. Dans les années 80 le pays avait plus de 3 mois d'autonomie. Avec la hausse de la consommation des hydrocarbures par les ménages et l'état nous avons seulement 45 jours d'autonomie. Un petit retard de quelques jours d'un pétrolier de ravitaillement suffit à plonger le pays dans une crise.





Donc en tant que société d'État en situation de monopole la priorité de Comores hydrocarbures serait de construire de nouvelles citernes de stockage et mettre en place une réserve stratégique pour faire face aux aléas du marché international. Pour un pays insulaire un stock stratégique de 6 mois serait nécessaire pour faire face aux chocs du marché pétrolier.





L'ouverture de cette station est le reflet de la médiocrité des gens qui nous gouvernent. Après avoir endetté le pays comme jamais auparavant avec la construction de l'Hôpital El-Maarouf voilà que Mr Idaroussi Hamadi va tuer les opérateurs économiques du secteur des hydrocarbures. C'est vraiment pathétique.





D'ailleurs je me demande si les statuts de la société lui accordent le droit d'avoir cette activité. En 2019 en tant qu'inspecteur de douane chargé de contrôle et de la collecte de la TUPP (Taxe Unique sur les Produits Pétroliers) j'avais demandé au Directeur général de Comores hydrocarbures de procurer à l'administration des douanes les statuts de la société sans succès.





El-galib Tourqui