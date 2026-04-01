Aéroports secondaires : une réforme à repenser en profondeur. Les licenciements récents ne sont donc que la conséquence visible d’un déséquilibre plus

Aéroports secondaires : une réforme à repenser en profondeur







Les aéroports secondaires sont souvent perçus comme des infrastructures de second plan. C’est une erreur. Ils jouent un rôle essentiel dans la continuité territoriale, facilitent les déplacements à l’intérieur du pays et assurent des missions sensibles, notamment lors des déplacements officiels. En réalité, ils sont un maillon stratégique du fonctionnement de l’État. Pourtant, les décisions récentes les concernant interrogent. Les aéroports secondaires sont souvent perçus comme des infrastructures de second plan. C’est une erreur. Ils jouent un rôle essentiel dans la continuité territoriale, facilitent les déplacements à l’intérieur du pays et assurent des missions sensibles, notamment lors des déplacements officiels. En réalité, ils sont un maillon stratégique du fonctionnement de l’État. Pourtant, les décisions récentes les concernant interrogent.





Les plans sociaux engagés apparaissent davantage comme des réponses approximative que comme le fruit d’une vision structurée :





Premièrement, la question des aéroports secondaires a été traitée de manière isolée, en dehors de la privatisation de la principale plateforme aéroportuaire. Une telle fragmentation a nui à la cohérence des décisions.





Deuxièmement, le manque de clarté dans les procédures de licenciement suscite doutes et incompréhension. Pourtant le processus devrait reposer sur des règles transparentes et équitables.





Troisièmement, la gestion future de ces aéroports reste floue. L’absence de visibilité sur leur gouvernance constitue un facteur d’incertitude qui freine toute projection optimiste.





Mais ces difficultés ne sont pas nouvelles. Elles sont le résultat de choix accumulés sur plus de deux décennies, notamment des recrutements massifs sans lien avec les besoins réels. Progressivement, ces pratiques ont fragilisé les structures et réduit leur efficacité.





Les licenciements récents ne sont donc que la conséquence visible d’un déséquilibre plus profond. Le risque, aujourd’hui, est de les traiter sans un véritables plan tenant compte à la fois des besoins opérationnels et des préoccupations urgentes des travailleurs. Plus largement, c’est l’absence d’une politique claire du transport aérien qui pose problème. Sans vision d’ensemble, les réformes restent partielles et peinent à produire des résultats tangibles.

Il est temps de changer de méthode.





Les aéroports secondaires doivent être intégrés dans une stratégie nationale cohérente, avec une gouvernance clarifiée et une gestion des ressources humaines rigoureuse. À défaut, les mêmes erreurs risquent de se répéter, au détriment du développement harmonieux du secteur et de l’intérêt général.





Said Fazul Aboubacar