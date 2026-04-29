ACHIRAFI à Marseille : le meeting de la discorde de l’opposition comorienne. Ce meeting a cruellement mis en lumière une vérité que certains tentaient

ACHIRAFI à Marseille : le meeting de la discorde de l’opposition comorienne







Meeting organisé à Marseille le 26 avril 2026 par Achirafi devait être, selon ses promoteurs, l’acte fondateur d’une opposition enfin unie contre le Président de l’Union des Comores, Azali Assoumani. Il n’aura été, en réalité, qu’une démonstration éclatante de faiblesse, de désorganisation et d’imposture politique. Meeting organisé à Marseille le 26 avril 2026 par Achirafi devait être, selon ses promoteurs, l’acte fondateur d’une opposition enfin unie contre le Président de l’Union des Comores, Azali Assoumani. Il n’aura été, en réalité, qu’une démonstration éclatante de faiblesse, de désorganisation et d’imposture politique.





Une opposition incapable de se rassembler





Ce meeting a cruellement mis en lumière une vérité que certains tentaient encore de masquer : l’opposition comorienne est profondément divisée, minée par des rivalités d’ego et des calculs personnels. L’absence de figures majeures de cette opposition n’est pas un détail, c’est un aveu. Un aveu d’échec.





Comment prétendre incarner une alternative crédible lorsqu’on est incapable de réunir ses propres alliés autour d’une même table ? Cette guerre des chefs, devenue chronique, disqualifie toute ambition collective. Derrière les slogans d’unité se cache en réalité une compétition stérile pour le pouvoir.





Une foule sans cap, une mobilisation sans crédibilité





Certains se féliciteront de l’affluence observée à Marseille. Mais de quelle mobilisation parle-t-on réellement ? Une foule hétéroclite, mêlant curieux, sceptiques et militants dispersés, ne constitue pas une force politique structurée.





La réalité est brutale : dès la fin du meeting, les réseaux sociaux ont été le théâtre d’un déferlement de critiques entre opposants eux-mêmes. Insultes, accusations, règlements de comptes… voilà le véritable visage de cette opposition. Une opposition incapable de discipline, incapable de cohérence, incapable de responsabilité.





Achirafi ou l’aventure solitaire et opaque





Le cas de Achirafi mérite une attention particulière. Son auto-proclamation comme président d’un prétendu gouvernement en exil relève moins d’une stratégie politique que d’une fuite en avant. Sur quelle base repose cette légitimité autoproclamée ? Aucune réponse sérieuse. Plus inquiétant encore, son entourage composé de conseillers européens suscite des interrogations légitimes. Cette proximité ostentatoire ravive un passé douloureux pour les Comores, celui des ingérences étrangères et du mercenariat, incarné notamment par Bob Denard.





Qui sont ces individus ? Quels intérêts représentent-ils ? Pourquoi ce silence ? À défaut de transparence, le doute s’installe. Et en politique, le doute est fatal. Même au sein de l’opposition, nombreux sont ceux qui refusent désormais de lui accorder leur confiance.





Une opposition discréditée aux yeux du peuple





Ce qui se joue aujourd’hui dépasse la personne d’Achirafi. C’est toute l’opposition comorienne qui s’enfonce dans une crise de crédibilité profonde. Incapable de proposer un projet clair, incapable de s’unir, incapable même de se respecter en interne. Comment espérer convaincre le peuple comorien dans ces conditions ? Comment prétendre gouverner un pays lorsque l’on échoue déjà à organiser son propre camp ?





Des erreurs grossières qui renforcent le Président Azali





Et c’est là le paradoxe le plus frappant : en multipliant les maladresses, les incohérences et les initiatives hasardeuses, cette opposition ne fragilise pas le pouvoir en place , elle le consolide. Oui, ces comportements rassurent les Comoriens. Ils les confortent dans l’idée que la stabilité et la vision incarnées par le Président Azali Assoumani restent aujourd’hui le socle le plus fiable pour le pays.





Face à une opposition brouillonne, divisée et parfois inquiétante dans ses fréquentations, le choix devient, pour beaucoup, une évidence : celui de la continuité, de l’ordre et de la souveraineté nationale.





Ainsi le fiasco de Marseille





Le meeting de Marseille n’a pas été un tournant. Il a été un fiasco. Un moment de vérité, brutal, sans appel. L’opposition comorienne y a exposé ses failles au grand jour : divisions, incohérences, manque de leadership et zones d’ombre préoccupantes. En l’état, elle ne constitue ni une alternative crédible, ni une force politique digne de confiance.





Pendant ce temps, le Président Azali Assoumani poursuit son cap, fort d’une opposition qui, par ses propres erreurs, travaille malgré elle à renforcer sa légitimité. À ce rythme, ce ne sont pas les urnes qui départageront les visions, mais l’incapacité persistante de l’opposition à exister politiquement.





Fakihi Mradabi

Président du RDDC

Cadre et Militant du CRC

Paris, le 28 Avril 2026