Une chute incompréhensible pour un homme d’État







Comment un ancien ministre des Finances, ancien président de l’Union des MECK, habitué à manier les dossiers complexes avec rigueur, a-t-il pu sombrer dans un piège aussi grossier ? Cet homme, qui jouissait d’une considération unanime aux Comores, était salué pour son savoir-faire et son intégrité. Face à ce constat, on ne peut que s’interroger : comment un responsable aussi respecté a-t-il pu tomber si bas, au point de trahir la confiance que le peuple lui accordait ? Comment un ancien ministre des Finances, ancien président de l’Union des MECK, habitué à manier les dossiers complexes avec rigueur, a-t-il pu sombrer dans un piège aussi grossier ? Cet homme, qui jouissait d’une considération unanime aux Comores, était salué pour son savoir-faire et son intégrité. Face à ce constat, on ne peut que s’interroger : comment un responsable aussi respecté a-t-il pu tomber si bas, au point de trahir la confiance que le peuple lui accordait ?





M. Assoumani Aboudou, dont la réputation n’est plus à faire, semble aujourd’hui adopter une attitude radicalement contraire aux valeurs qui ont fondé sa légitimité. Depuis le déclenchement de la grève des contractuels de l’hôpital El Maarouf le 9 mars, au lieu d’engager un dialogue constructif, il n’a opposé aux légitimes revendications des soignants que des communiqués de licenciement. Une telle gestion, brutale et dénuée de la moindre considération humaine, jure avec le parcours rigoureux qui fut jadis le sien.





Comment peut-on prétendre dormir tranquille pendant que des médecins et des infirmières, piliers de notre système de santé, sont réduits à survivre avec un salaire dérisoire de 53 000 KMF ? Dans un secteur aussi vital, cette rémunération est une insulte à leur dignité et à leur dévouement. Il est intolérable que l’autorité se mure dans le silence ou la répression quand c’est la vie des citoyens qui est en jeu.





Monsieur le Ministre, vous êtes un homme responsable. Il vous reste encore une porte de sortie pour préserver votre honneur. Celle-ci ne passe ni par l’entêtement, ni par les mesures autoritaires, mais par un acte de courage : la démission. Cette décision vous permettrait de sauver ce qu’il vous reste de dignité. On vous a tendu un piège indigne de votre stature, car vous méritez mieux que de terminer votre parcours dans l’amertume et la controverse.





Nassuhoudine Youssouf