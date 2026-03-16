"Si j'ai décliné des offres politiques prestigieuses...c'est parce que mon destin est indissociable de celui des Comores"

LES COMORES AU CŒUR : MANIFESTE POUR UNE NATION SANS FRONTIÈRES





Le 15 Mars 2026,







La question de la binationalité, souvent agitée comme un épouvantail par opportunisme, mérite une réponse à la hauteur des enjeux de notre siècle. Pour moi, elle n'est ni un dilemme, ni un artifice : c'est une réalité historique et une force géopolitique que nous devons embrasser pour libérer notre pays. La question de la binationalité, souvent agitée comme un épouvantail par opportunisme, mérite une réponse à la hauteur des enjeux de notre siècle. Pour moi, elle n'est ni un dilemme, ni un artifice : c'est une réalité historique et une force géopolitique que nous devons embrasser pour libérer notre pays.





L’héritage et l’engagement





Ma nationalité française, reçue par filiation paternelle dès ma naissance, n’a jamais été un obstacle d’intégration ou de fidélité aux valeurs républicaines. Au contraire, elle a été un outil de combat au service de mon patriotisme africain, et donc comorien.





Si j'ai décliné des offres politiques prestigieuses à l'île de la Réunion (mairies de Saint-Denis, Saint-Pierre ou Saint-André), c'est parce que mon destin est indissociable de celui des Comores. Mon engagement n'est pas dicté par la résidence, mais par une loyauté inébranlable que les électeurs comoriens ont plébiscitée en me portant, par deux fois, au second tour de l'élection présidentielle. Seuls les hold-up électoraux de 1997 et 2021 ont pu entraver cette volonté populaire.





La Diaspora : un bouclier, pas fardeau





Il est temps de mettre fin à la manipulation de l'opinion : ce n'est pas la diaspora qui pille les Comores. Ce ne sont pas ces 400 000 compatriotes qui détournent les milliards destinés au développement de notre archipel. Au contraire, cette diaspora est notre poumon économique et le gardien de notre identité. Sans aucune subvention de l'État, nos jeunes à Marseille et partout dans le monde célèbrent notre indépendance et nos couleurs avec une ferveur qui devrait nous inspirer tous.





La solution redoutée par le système





La diaspora est, en réalité, la solution redoutée par ceux qui prospèrent dans l'ombre de la corruption, du clientélisme et de l'archaïsme. Ces réseaux, qui tiennent le pays en otage, craignent l'expertise, la rigueur et l'indépendance de nos cadres vivant à l'étranger.





Ils ferment délibérément les portes aux meilleurs de nos enfants, sauf à condition que ces derniers acceptent de « cirer les chaussures » d'un système corrompu et de s'inscrire dans une culture de la triche et de l'impunité. La cause du sous-développement et de la pauvreté aux Comores n'est pas la binationalité, mais la corruption systémique, l'arbitraire, le détournement des deniers publics et l'impunité des crimes économiques et politiques.





Une vision d’excellence contre l’impunité





L'avenir des 1 400 000 Comoriens à l'horizon ne se fera pas sans l'apport précieux de ce tiers de la nation vivant à l'extérieur. Je refuse la fatalité de l'immobilisme. Mon expérience, mes réseaux internationaux et ma double culture sont des armes pour bâtir un État de droit où le mérite remplace enfin le népotisme.





Je reste cette voix qui refuse de se taire face aux injustices, que ce soit dans les grands procès internationaux ou dans l'arène politique nationale. Pour les Comores, pour l'Afrique, le combat pour un nouvel ordre africain continue.





Said LARIFOU

Président du RIDJA-PACTEF