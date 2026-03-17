Ramadan aux Comores : l’échec inacceptable de la SONELEC plonge la population dans l’obscurité. Comment expliquer qu’une société nationale, consciente



Alors que le Ramadan devrait être un moment de paix, de spiritualité et de dignité, les Comoriens sont une fois de plus contraints de vivre dans des conditions indignes, à cause de l’incapacité flagrante de la SONELEC à assurer un service minimum d’électricité.





Depuis le début du mois sacré, aucun jour — pas un seul — n’a bénéficié d’une alimentation électrique continue sur 24 heures. Les délestages anarchiques et les coupures répétées sont devenus la norme, imposant aux citoyens une souffrance quotidienne qui frôle l’inacceptable.





Le plus révoltant reste le timing de ces coupures : elles surviennent précisément aux moments les plus importants. À l’heure de l’iftar, quand les familles s’apprêtent à rompre le jeûne dans la dignité, elles se retrouvent plongées dans le noir, contraintes d’improviser dans des conditions précaires. Pendant les prières de Salat al-Tarawih, censées être un moment de recueillement et de sérénité, l’obscurité et la chaleur viennent perturber les fidèles. Même la Salat al-Fajr n’est pas épargnée, preuve d’une désorganisation totale et d’un manque criant de respect envers la population.





Comment expliquer qu’une société nationale, consciente de l’importance du Ramadan, échoue systématiquement à anticiper cette période chaque année ? Comment justifier qu’aucune amélioration concrète ne soit visible malgré les promesses répétées ? Cette situation n’est plus une simple difficulté technique : c’est le symptôme d’une gestion défaillante, d’un manque de planification et d’une absence de responsabilité.





Les conséquences sont lourdes. Les petits commerçants perdent leurs marchandises, les familles voient leurs conditions de vie se dégrader, et toute une nation est prise en otage par un service public incapable de remplir sa mission la plus élémentaire.





Il est temps de dire les choses clairement : cette situation est inacceptable. Les Comoriens ne demandent pas le luxe, mais un minimum vital — une électricité stable, surtout pendant un mois aussi sacré que le Ramadan.





À défaut d’actions concrètes, la confiance est rompue. Et face à cette répétition d’échecs, le silence ne peut plus être une option.





Ben Omar