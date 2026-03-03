Privatisation de l'aéroport de Hahaya : Pourquoi les agents d'Anjouan et de Mohéli doivent-ils payer le prix d'une gestion familiale ? Depuis 2024, le

L'Aéroport International Prince Saïd Ibrahim (AIMPSI) était le poumon économique des Comores. Aujourd'hui, sous l'égide de Terminals Holding (TAM) et sous l'impulsion directe du secrétaire Général du gouvernement M. Noor El Fath Azali, fils du chef de l'État, il est devenu le théâtre d'un naufrage social et institutionnel sans précédent. Entre licenciements massifs, mépris des droits des travailleurs et asphyxie des îles sœurs, l'heure des comptes a sonné.





Depuis 2024, le ciel s'est assombri pour les familles comoriennes. Sous prétexte d'une masse salariale "insoutenable", la nouvelle gestion émiratie a tranché dans le vif : 570 pères et mères de famille ont été jetés à la rue. Mais le véritable scandale réside dans l'après-licenciement.





Comment un État peut-il valider une privatisation sans garantir le paiement immédiat des droits ? En juin 2025, des milliards de francs comoriens d'indemnités demeuraient prisonniers de promesses sans lendemain. Ce que le gouvernement appelle un "plan social" n'est, en réalité, qu'une condamnation à la précarité. En s'affranchissant de toutes les procédures légales admises, le pouvoir a imposé un mode de calcul arbitraire des indemnités de départ, aujourd'hui vigoureusement contesté par une majorité d'employés spoliés.





La centralisation du pouvoir décisionnel au bureau de Nour El Fath Azali à la présidence semble avoir oublié une règle d'or de l'économie nationale : la solidarité inter-îles. Historiquement, les recettes de Hahaya soutenaient les aéroports d'Anjouan et de Mohéli.





En "vendant" l'essentiel de la manne aéroportuaire à la TAM, le clan au pouvoir a coupé les vivres aux îles sœurs. Résultat ? En plein mois sacré de Ramadan, une nouvelle vague de licenciements vient de frapper les agents d'Anjouan et Mohéli.





Une question brûlante s'impose : À quoi servent les 40 conseillers qui entourent Noor El Fath Azali s'ils n'ont pas été capables de prévoir une redevance pour compenser ce déficit prévisible ?





Sont-ils tous frappés de cécité politique pour n’avoir pas exigé, dans le contrat, une simple clause de compensation pour ces pertes programmées ?





Pour les 252 agents restants à Hahaya, le quotidien ressemble à un chemin de croix. Derrière les sourires de façade aux comptoirs, la réalité est amère :





- L'impasse financière : Des arriérés de salaire pouvant atteindre 6 mois et des salaires réduits. Travailler sans être payé n'est plus une exception, c'est devenu la norme sous la transition ADC-TAM.





- L'insécurité psychologique : Un "chantier moral" où la méfiance règne. Les évaluations de compétences sont perçues comme des couperets suspendus au-dessus des têtes.





- Infrastructures fantômes : On nous a promis la modernité émiratie ; nous avons des installations vieillissantes et des chantiers à l'arrêt en ce début d'année 2026. Le matériel tombe fréquemment en panne, à l'image du tapis roulant, forçant l'abandon des bagages à même le sol, en plein air.





- La pression est telle que la sécurité même des vols et des passagers pourrait en pâtir. Des agents au sol épuisés, des douaniers sous tension face à des usagers exaspérés par la dégradation des services... L'aéroport n'est plus un lieu de transit apaisé, mais une poudrière sociale où l’erreur humaine, un jour, pourrait coûter des vies.





La privatisation de Hahaya n'est pas une stratégie de développement, c'est une démission de la souveraineté économique au profit d'intérêts obscurs. Quand la gestion d'un patrimoine national devient une affaire de famille gérée depuis un bureau de la présidence déconnecté des réalités, c'est tout le pays qui perd ses ailes. Alors qu'il existe un Code des marchés publics, pourquoi ce projet n'a-t-il fait l'objet d'aucun appel d'offres ? Le mépris des institutions est total : comment justifier qu’un contrat de cette envergure ait été acté dans le dos de l’Assemblée nationale, contournant ainsi tout contrôle démocratique ?





Plus grave encore, le passage en force social s'est fait au mépris du dialogue. En écartant la Confédération des Travailleuses et Travailleurs Comoriens (CTTC), garante du respect des droits sociaux, le pouvoir a délibérément brisé le bouclier des travailleurs. Apprendre que le gouvernement n'a finalement retenu que "ses" fidèles en faisant table rase des anciens employés relève du pur déni de justice.





Le peuple comorien ne demande pas la charité, mais la dignité : le paiement des droits, la fin des licenciements abusifs et une transparence totale sur les accords passés avec Terminals Holding.





BACAR Mmad, Cadre du parti RDCE ( Section France)