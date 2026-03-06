Peindre pour résister

Dans l’histoire des arts, la peinture a toujours été bien plus qu’un simple exercice esthétique. Elle raconte des mythes, fixe des réalités et parfois trompe volontairement le regard. Du serment héroïque mis en scène dans « Le Serment des Horaces » (1806-1807) de Jacques-Louis David à la dignité silencieuse des paysannes dans « Les Glaneuses » (1857) de Jean‑François Millet, en passant par le réalisme monumental de « Un enterrement à Ornans » (1850) de Gustave Courbet ou la modernité laborieuse des « Les Raboteurs de parquet » (1875) de Gustave Caillebotte, l’art pictural hésite entre un véritable horizon, celui entre vérité et représentation.

Mais il arrive que la peinture ne se contente plus de représenter le monde puisqu'elle le piège. Et surtout !
Si l’on en croit certaines narrations contemporaines qu'impose la guerre imposée à l'Iran par Israël et les États-Unis, l’illusion picturale serait aujourd’hui devenue un outil stratégique.

Des silhouettes d’avions sont peintes sur le béton, des formes factices dessinées pour tromper les satellites et détourner les bombes. La toile n’est plus seulement accrochée dans les musées mais elle s’étend désormais sur les pistes d’aviation. L’art du trompe-l’œil, jadis réservé aux plafonds baroques et aux façades italiennes, se retrouve projeté aujourd'hui dans l’arène géopolitique.

Ce renversement est fascinant. Là où la puissance militaire mise sur la technologie, la précision et la masse, l’illusion oppose l’économie du geste et l’intelligence de la ruse. Quelques pigments contre des millions de dollars d’armement. On peut simplement dire que l’image a quelque chose d’ironiquement artistique.

L’histoire, depuis toujours, célèbre la ruse. Ulysse et son cheval de bois en furent les premiers maîtres. Et les stratagèmes dans les fables de Jean Delafontaine incarnés par des animaux comme le renard ? Aujourd’hui, ce cheval pourrait être une simple peinture sur l’asphalte.

Ce que je veux qu'on retienne ici, que la peinture rappelle qu’elle n’est pas seulement mémoire ou beauté. Elle peut aussi être stratégie, subversion et résistance. Dans ce théâtre du monde où s’affrontent les puissances, un simple trait de pinceau peut parfois rivaliser avec le fracas des armes les plus puissantes.

Car il arrive que l’intelligence, armée d’un peu de couleur et d’imagination, fasse basculer la certitude des empires. Ah si l'intelligence pourrait continuer à inspirer et guider notre monde pour notre bien commun !

Abdoulatuf Bacar

