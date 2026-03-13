Ouani : Le président Azali a dirigé deux prières

Azali Assoumani dirige la prière du vendredi à Ouani Ce vendredi 13 mars 2026, le Président de l’Union des Comores, SEM Azali Assoumani, et ...
Azali Assoumani dirige la prière du vendredi à Ouani
Ce vendredi 13 mars 2026, le Président de l’Union des Comores, SEM Azali Assoumani, et le Gouverneur de Ndzuani, Dr Zaidou Youssouf, ont accompli la prière du vendredi à la grande mosquée de Ouani. Des personnalités politiques, religieuses ainsi que des centaines de fidèles s’y sont côtoyés.
C’est à 12 heures 24 minutes que le Président a fait son apparition. Accueilli chaleureusement, il s’est dirigé vers la première rangée où il devait prendre place. Il a accompli la prière surérogatoire de deux rakaats. À ses côtés se trouvaient des visages familiers, mais aussi de nouvelles connaissances.
C’est dans un profond silence que la congrégation a suivi, avec recueillement et intérêt, le prêche. Celui-ci était axé sur les actions prescrites pendant le mois sacré du Ramadan, tout en rappelant qu’il est recommandé de s’y habituer même au-delà de cette période.
Le chef de l’État a ensuite eu le privilège de diriger la prière du vendredi. Devant des centaines de fidèles, sa voix a résonné dans le silence de la mosquée, entièrement envahie par la congrégation. Il récitait le Saint Coran à un rythme fluide et aisé, apaisant les cœurs.
À l’issue de la prière obligatoire, SEM Azali Assoumani a dirigé la prière funéraire en faveur d’une défunte. Le chef de l’État a ensuite quitté le sanctuaire, sous les regards et l’espoir de nombreux fidèles et sympathisants cherchant à lui serrer la main.
Le Président devrait revenir vers 16 heures pour participer à l’exégèse du Saint Coran. Enfin, il se rendra à la garnison de la gendarmerie nationale afin de rompre le jeûne avec les hommes en uniforme.
Gouvernorat de Ndzuani
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