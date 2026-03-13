Ouani : Le président Azali a dirigé deux prières

Azali Assoumani dirige la prière du vendredi à Ouani Ce vendredi 13 mars 2026, le Président de l’Union des Comores, SEM Azali Assoumani, et ...

Azali Assoumani dirige la prière du vendredi à Ouani







Ce vendredi 13 mars 2026, le Président de l’Union des Comores, SEM Azali Assoumani, et le Gouverneur de Ndzuani, Dr Zaidou Youssouf, ont accompli la prière du vendredi à la grande mosquée de Ouani. Des personnalités politiques, religieuses ainsi que des centaines de fidèles s’y sont côtoyés. Ce vendredi 13 mars 2026, le Président de l’Union des Comores, SEM Azali Assoumani, et le Gouverneur de Ndzuani, Dr Zaidou Youssouf, ont accompli la prière du vendredi à la grande mosquée de Ouani. Des personnalités politiques, religieuses ainsi que des centaines de fidèles s’y sont côtoyés.





C’est à 12 heures 24 minutes que le Président a fait son apparition. Accueilli chaleureusement, il s’est dirigé vers la première rangée où il devait prendre place. Il a accompli la prière surérogatoire de deux rakaats. À ses côtés se trouvaient des visages familiers, mais aussi de nouvelles connaissances.





C’est dans un profond silence que la congrégation a suivi, avec recueillement et intérêt, le prêche. Celui-ci était axé sur les actions prescrites pendant le mois sacré du Ramadan, tout en rappelant qu’il est recommandé de s’y habituer même au-delà de cette période.





Le chef de l’État a ensuite eu le privilège de diriger la prière du vendredi. Devant des centaines de fidèles, sa voix a résonné dans le silence de la mosquée, entièrement envahie par la congrégation. Il récitait le Saint Coran à un rythme fluide et aisé, apaisant les cœurs.





À l’issue de la prière obligatoire, SEM Azali Assoumani a dirigé la prière funéraire en faveur d’une défunte. Le chef de l’État a ensuite quitté le sanctuaire, sous les regards et l’espoir de nombreux fidèles et sympathisants cherchant à lui serrer la main.





Le Président devrait revenir vers 16 heures pour participer à l’exégèse du Saint Coran. Enfin, il se rendra à la garnison de la gendarmerie nationale afin de rompre le jeûne avec les hommes en uniforme.





Gouvernorat de Ndzuani