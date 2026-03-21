COMMUNIQUÉ DE CONDAMNATION En ma qualité de Président du RDDC, accompagné de l’ensemble du Bureau national, nous condamnons avec la plus gra...

COMMUNIQUÉ DE CONDAMNATION







En ma qualité de Président du RDDC, accompagné de l’ensemble du Bureau national, nous condamnons avec la plus grande fermeté l’acte inacceptable survenu à la mosquée de Singani lors de la prière du vendredi, visant le Secrétaire général du Gouvernement, Nour El Fath Azali, ainsi que la délégation qui l’accompagnait. En ma qualité de Président du RDDC, accompagné de l’ensemble du Bureau national, nous condamnons avec la plus grande fermeté l’acte inacceptable survenu à la mosquée de Singani lors de la prière du vendredi, visant le Secrétaire général du Gouvernement, Nour El Fath Azali, ainsi que la délégation qui l’accompagnait.





Cet incident, perpétré par un groupe de jeunes manifestement instrumentalisés par une opposition politique irresponsable, constitue une atteinte grave aux valeurs fondamentales de respect, de tolérance et de cohésion sociale qui fondent notre nation. La mosquée, lieu sacré de recueillement et de paix, ne saurait en aucun cas être transformée en espace de tensions politiques ou de provocations.





Nous saluons le professionnalisme et la retenue des services de sécurité, qui ont pris la décision d’évacuer les lieux afin de prévenir toute escalade et éviter des incidents aux conséquences potentiellement graves. Nous soulignons également le sens élevé de responsabilité du Secrétaire général du Gouvernement, qui a choisi de se retirer avec dignité, dans un esprit d’apaisement et de respect des fidèles présents.





Il est essentiel de rappeler que la liberté de culte est un droit fondamental, et que chaque citoyen doit pouvoir prier librement, sans intimidation ni perturbation. Les agissements observés ce jour-là sont contraires aux principes démocratiques et aux aspirations profondes du peuple comorien, qui appelle à l’unité, à la paix et à la stabilité.





En poussant une haute autorité de l’État à quitter un lieu de culte dans leur propre ville, les auteurs de cet acte envoient un signal inquiétant, loin des idéaux de démocratie et de vivre-ensemble que notre nation s’efforce de construire.





Nous appelons à la responsabilité de tous, au respect des institutions de la République et à la préservation de la paix sociale. Aucun combat politique ne saurait justifier de tels débordements.

Fait pour servir et valoir ce que de droit.





Fakihi Mradabi

Président du RDDC

Cadre et Militant du parti CRC

Paris, le 20 Mars 2026