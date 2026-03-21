Nour El-Fath Azali empêché de prier à Singani : un affront à la foi et aux libertés. Au-delà de la personne visée, c’est un précédent dangereux. Aujou

SGG empêché de prier la prière de vendredi à Singani : un affront à la foi et aux libertés







L’acte visant à empêcher Nour el Fath, Secrétaire Général du Gouvernement (SGG), d’accomplir la prière du vendredi à Singani mérite une condamnation ferme, claire et sans ambiguïté. La prière du vendredi n’est pas un simple rituel : elle constitue un pilier central de la vie spirituelle des musulmans, un moment de recueillement, d’unité et de paix. L’acte visant à empêcher Nour el Fath, Secrétaire Général du Gouvernement (SGG), d’accomplir la prière du vendredi à Singani mérite une condamnation ferme, claire et sans ambiguïté. La prière du vendredi n’est pas un simple rituel : elle constitue un pilier central de la vie spirituelle des musulmans, un moment de recueillement, d’unité et de paix.





Empêcher un citoyen, quel que soit son rang ou sa fonction, d’accéder à un lieu de culte pour accomplir ce devoir religieux est une atteinte grave aux libertés fondamentales, en particulier à la liberté de religion. Ce type de comportement est non seulement contraire aux valeurs islamiques, qui prônent la tolérance et le respect, mais également incompatible avec les principes d’un État de droit.





Au-delà de la personne visée, c’est un précédent dangereux. Aujourd’hui, c’est une autorité publique qui est empêchée ; demain, cela pourrait être n’importe quel fidèle. La mosquée doit rester un espace sacré, ouvert à tous, sans discrimination ni instrumentalisation.





Il est impératif que toute la lumière soit faite sur cet incident et que des mesures soient prises pour éviter que de tels agissements ne se reproduisent. Le respect des lieux de culte et de la dignité des croyants doit être garanti en toutes circonstances.





Face à cela, le silence n’est pas une option. Défendre la liberté de culte, c’est défendre la dignité humaine.





IBRAHIM Fahari